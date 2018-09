Ehingen / swp

Von September 2018 bis März 2019 veranstaltet die Lokale Agenda Ehingen zum zweiten Mal die Seminarreihe „Heimat ist hier – in Ehingen“, wie die Stadt in einer Pressemitteilung ankündigt. Am Dienstag, 25. September, findet um 19.30 Uhr in der Oberschaffnei die Auftaktveranstaltung statt. Die Integrationsbeauftragte von Ehingen, Ursula von Helldorff, führt dabei durch das Bürgerhaus und stellt Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements vor.

„Heimat ist hier“ richtet sich an Frauen, die in Baden-Württemberg leben. Laut Pressemitteilung sollen die Seminare Migrantinnen dazu ermuntern, den eigenen Wohnort besser kennen zu lernen und sich bürgerschaftlich zu engagieren.

Mit dabei sind die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, Kreisrätin Klara Dorner und Gemeinderätin Jutta Uhl. Valentina Furtas und Maren Rapp leiten die Veranstaltung.

Geplant sind acht Treffen. Die Termine werden auf der Homepage der Lokalen Agenda Ehingen veröffentlicht. Auskunft gibt Helldorff, per Telefon (07391 503-4611), oder E-Mail (u.helldorff@ehingen.de).