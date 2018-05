Tradition Auf Pferden bei der Pfingstmesse

Ehingen / Christina Kirsch

Auch Reiter nehmen am Pfingstmontag an der Messe am Stoffelbergkäppele teil. Das sei seit Jahrzehnten gute Tradition, meinte Bettina Gihr, die mit drei weiteren Reitern vom Reit- und Fahrverein zur Kapelle gekommen war.

Als bei schönstem Wetter über dem Stoffelberg die Sonne durchs Blätterdach drang, ging den vielen Gläubigen das Herz auf. Einige Christen waren schon am Morgen ein Stück weit gewandert und holten sich von Prälat Franz Glaser den kirchlichen Segen ab.

Die Kolpingfamilie gestaltete die Messe mit hunderten von Gläubigen ebenso wie die Stadtkapelle, die zum musikalischen Gelingen beitrug. Auf der Obstwiese unterhalb des Käppele konnte man hinterher gemütlich frühschoppen.