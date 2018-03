Versammlung Auf einem guten Weg

Sondernach / SWP

30 Mitglieder kamen zur Hauptversammlung des Heimatvereins Eintracht Sondernach in den Schulsaal, berichtet Schriftführerin Barbara Müller. Der Heimatverein wurde gegründet, als der Gesangverein Eintracht mangels Sängern seinen Gesangsbetrieb einstellte. Die Entwicklung ist gut. Der erste Vorsitzende in der Dreierbesetzung des Vorstandsteams, Gerhard Müller, berichtete von 62 Mitgliedern, davon neun Kinder – ein überraschend positiver Trend. Tendenz steigend.

Müller berichtete vom Werdegang des Heimatvereins und vom Kauf des ehemaligen Bankgebäudes in Sondernach. 2018 soll nun der Schalterraum der ehemaligen Raiffeisenbank renoviert werden. Der Boden soll gelegt, und die Wände gestrichen werden. Müller erwähnte, dass der Verein das Wasserkrautmähen im Bach mitsamt Abtransport im vergangenen Jahr zum ersten Mal übernommen hat. Auch in diesem Jahr steht das Bachmähen an.

Voll ins Zeug gelegt

Der Verein hat die Gäste bei der Brückeneinweihung bewirtet und sich beim Biosphärentag im Oberen Schmiechtal voll ins Zeug gelegt. Dieses Jahr ist auch das eine oder andere kleine spontane Fest am Backhaus, auf der Obstbaumwiese am Radweg ins Tal oder beim Mostkeller am Pumphäusle geplant. Die Schriftführerin berichtete vom letzten Auftritt der „Eintracht“ als Gesangverein und über die Gründung des Heimatvereins. Diese seien „wir unseren Vorfahren schuldig und der Weg, auf dem wir uns befinden, ist gut“, befand Müller. Mancher denke an den lustigen Fledermaustanz der Kindergartenkinder beim Brücken­einweihungs-Regentag, und beim Biosphärentag in Sondernach hätte man noch viel mehr verkaufen können. „Mit so einem Umsatz konnte keiner rechnen“, berichtete Müller.

Den Kassenbericht erstattete Christine Müller. Die Übernahme des Gesangvereinskontos und die kleinen Einnahmen der Festivitäten kamen dem Konto zugute. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auch Hüttens Ortsvorsteher Stefan Tress war voll des Lobs. In der Versammlung wurde der Wunsch nach einem Vereinslogo laut. Grafikerin Ute Engel soll nun aus dem Wappen des Ortes – Talrabe, Mühlrad, Schulhaus und Kirche – einen Entwurf erstellen.