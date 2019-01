Kunst Auf der Suche nach der Urkraft

Ehingen / ANNE HAGENMEYER-HOBEN

Sepp Mahler war 23 Jahre alt, hatte die Kunstakademie in Stuttgart verlassen und machte sich auf eine Wanderschaft, auf eine Suche. Das Thema, das den jungen Künstler umtrieb, war ein wahrlich großes: Er wollte dem „Urgeist“, der die Welt erschaffen hatte, eine Form geben und stellte 1924 eine Mappe mit 35 Zeichnungen zusammen, die er an den Herausgeber der Zeitschrift „Der Sturm“, an Herwarth Walden, in Berlin schickte.

Der 23-jährige Kunststudent hatte zuvor noch nie ausgestellt und Sepp Mahler war ein neuer Name in der Kunstwelt der Weimarer Republik. Dr. Uwe Degreif, Kunsthistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Braith-Mali-Museum in Biberach, wagte in der städtischen Galerie den Versuch, die geheimnisvoll wirkenden Blätter zu deuten und unter das Thema: „Ein Schöpfungsentwurf“ zu stellen.

Wie eine Vorahnung

Es beginnt mit dem „Urgeist“ einer zentrisch angeordneten Figur inmitten von Strahlen und Kreisen, ein Kopf mit Königskrone. Ein Geistwesen, das sogleich mit der Menschenschöpfung beginnt. Degreif sieht in den Zeichnungen verschiedene Aspekte: Die Seltenheit des Themas, eine formale Eigenständigkeit, ein Zeitdokument, und den Anspruch des Künstlers, ein Thema völlig neu zu denken. Zur Form zeigte Degreif martialische Männerfiguren, die einen kleinen Kopf auf einem massig kantigen Körper tragen, sich vornübergebeugt wie Gorillas bewegen und deren Hände zu hammerartigen Werkzeugen mutieren. Die Frau, als Gespielin des Mannes, tritt in einem Blatt als „Das ungöttliche Weib“ in Erscheinung, zwischen einem lockenden Satan und einer Treppe zum Licht. Hier hakten auch die Besucher des Vortrags im anschließenden Gespräch ein und fragten nach dem Frauenbild Mahlers. Und bei aller Reformbewegung, zu der sich Sepp Mahler hingezogen fühlte, mit seiner Liebe zur nordischen Mythologie und „Zurück zur Natur“, blieb nach den Frauendarstellungen der Verdacht, dass Frauen keine große Rolle in der Welt des Künstlers spielten. Die Männer wirken dagegen wie eine Vorahnung der Bilder von King Kong oder Frankensteins Monstern, die aber erst zehn Jahre später auf den Kinoleinwänden ihr Unwesen trieben.