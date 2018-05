Urteil 1,8 Millionen Euro verzockt - drei Jahre Haft

Ulm/Schelklingen / Pia Reiser

Ein Finanzberater aus Schelklingen muss drei Jahre ins Gefängnis. Er hatte das Geld von Bekannten mit riskanten Anlagen verloren.

Wegen Betrugs in 15 Fällen, versuchten Betrugs und Urkundenfälschung hat das Landgericht Ulm einen ehemaligen Finanzberater aus Schelklingen zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte über Jahre hinweg seine Kunden um insgesamt 1,8 Millionen Euro betrogen, indem er das Geld risikoreich anlegte und es verlor.

Der Mann war lange als Privatkundenberater angestellt und hat dort viele Kunden betreut, die ihm schließlich auch in die Selbstständigkeit folgten. Er gaukelte ihnen nach Ansicht des Gerichts vor, ihr Vermögen konservativ, sicher und risikoarm anzulegen. Doch er behandelte das Geld nicht wie versprochen, sondern legte es in risikoreiche Anlagen an. „Er war immer auf der Jagd nach dem großen Gewinn“, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Fischer in der Urteilsbegründung. Doch der Angeklagte strich diesen Gewinn nie ein, verlor das Geld.

Abschiedsmail und Suizidgedanken

Als sein Vermögen aufgebraucht war, bat er Bekannte und Verwandte um Geld, versprach eine hohe Rendite und verlor immer mehr Geld. Es wurde eng für den Finanzberater, als zwei Kunden das Geld aus ihrem Darlehen zurückforderten. Weil der Angeklagte nichts auszahlen konnte, löste er das Aktiendepot eines anderen Kunden ohne dessen Einverständnis auf und wollte sich das Geld auf sein privates Konto überweisen lassen. Dies machte die Aktienbank jedoch stutzig und der Fall flog auf. Der Angeklagte verfasste eine Abschiedsmail und ging mit Suizidgedanken in den Wald, wo er von der Polizei gefunden wurde.

In seiner Urteilsbegründung rechnete das Gericht dem Mann unter anderem positiv an, dass er ein „möglichst frühes“ und „außergewöhnliches“ Geständnis abgelegt hatte. Der Angeklagte hatte sich selbst angezeigt und den Ermittlern alle Unterlagen sortiert vorgelegt, womit das Verfahren nach Ansicht der Richter sehr beschleunigt wurde. Außerdem sei der Mann, der inzwischen in Stuttgart lebt, um Schadenswiedergutmachung bemüht und habe inzwischen sogar wieder eine neue Arbeit gefunden.

Gegen den Angeklagten sprechen nach Ansicht des Gerichts die Höhe des Schadens, der sich auf 1,8 Millionen Euro beläuft, der lange Tatzeitraum und die erheblichen Vertrauensbrüche, die der Angeklagte gegenüber seinen Kunden begangen hat. „Das waren Leute, die er seit 20 Jahren kennt, die ihm tatsächlich blind vertrauten“, betonte Richter Fischer.

Das Gericht verurteilte den Mann schließlich wegen Betrugs in besonders schwerem Fall zu drei Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor drei Jahre und fünf Monate Haft gefordert, Verteidigerin Margrete Haimayer eine Bewährungsstrafe. „Das ist ein Urteil, mit dem man leben wird können“, sagte sie nach der Urteilsverkündung.