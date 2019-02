Vortrag Auf den Spuren von Hieronymus Winckelhofer

Ehingen / Soraya Arnold

Am Sonntagnachmittag hielt Johannes Lang im kleinen Rahmen im Ehinger Museum einen Vortrag über „Hieronymus Winckelhofer und das Glasbild im Rathaus“. Die Ausführungen waren sehr umfangreich – kein Wunder, denn Lang hatte zu Beginn seines Ruhestands mit der Recherche begonnen, und das war bereits vor gut zehn Jahren.

Die Zuhörer erhielten Einblicke in das Leben und Wirken der Winckelhofers. Hieronymus übte unterschiedliche Ämter aus. Er war unter anderem Priester in Kempten, Kaplan am Ulmer Spital und Pfarrer in Nasgenstadt. Er zahlte Stipendien für bedürftige Studenten und spendete damals an mehrere Stiftungen, unter anderem an das Ehinger Spital und das ehemalige Groggentalkloster.

Mittelpunkt der Präsentation war das Glasbild des Ehinger Rathauses, das man im Ratssaal betrachten kann. Auf diesem ist Hieronymus als Priester zwischen seinem Namenspatron, dem Kirchenvater Hieronymus, mit dem Löwen und der Madonna mit Kind dargestellt.

Nach den informativen Ausführungen konnten die Besucher die Ausstellung „Hieronymus Winckelhofer und seine Familie“ bestaunen. Sie ist noch bis Freitag, 28. Februar, in der Spital-Kapelle im Museum zu sehen. Lang wies noch auf eine Reise der Museumsgesellschaft vom 9. bis 13. September unter dem Motto „Winckelhofer und mehr …“ nach Südtirol hin. Interessierte Reisewillige könnten sich dafür noch melden.