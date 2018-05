Rückblick Auch im Mai 1993 war die Hitze ein Thema

Allmendingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren

Zum 36. Landestreffen der Fanfaren- und Spielmannszüge in Allmendingen waren 55 Gruppen angereist. Die Teilnehmer kamen ins Schwitzen, Anfang Mai 1993 erreichten die Temperaturen 25 Grad Celsius im Schatten, berichtete die Zeitung. Gefeiert wurde im Festzelt und es gab einen großen farbenprächtigen Umzug durch den Ort. Schirmherr war Bürgermeister Karl Spitzmüller.

In den oberen Etagen des Alten- und Pflegeheims an der Ehinger Spitalstraße herrsche eine unerträgliche Hitze, berichtete die Zeitung. Das Glasdach lasse sich nicht mehr öffnen, der Defekt sei bereits seit einigen Monaten bekannt. Eigentlich lasse sich das gewölbte Glasdach bei warmen Temperaturen ein Stück aufschieben. In den Zimmern der Bewohner sei es kühl, jedoch nicht im Innenhof und im zweiten Obergeschoss vor der Pflegeabteilung.

Die Vereine auf dem Hochsträß sollten neue Räume erhalten. Wie in der Zeitung zu lesen war, sei ein Kommunikationszentrum am Sportplatz Niederhofen geplant. Derzeit nutzten die Vereine die Räume im alten Schulhaus in Schwörzkirch; das Gebäude sei von Montag bis Freitag ausgebucht. Der Neubau sollte rund 2,6 Millionen Mark kosten.

Vor 50 Jahren

Großbaustelle in Gamerschwang: Die Ortsdurchfahrt war 1968 komplett aufgerissen worden. Die Straße sollte saniert werden, Gehwege waren vorgesehen. Außerdem solle eine Ortsbeleuchtung installiert werden, berichtete die Zeitung. Insgesamt koste die Sanierung mehrere Millionen Mark. Im Ehinger Kreiskrankenhaus fehle es, wie fast überall in der Republik, an geschulten Schwestern, war in der Zeitung zu lesen. Ein großer Teil der Bevölkerung sei davon überzeugt, dass Krankenpflegerinnen eine zu lange Arbeitszeit, eine zu geringe Bezahlung und zu schwere Arbeit zu verrichten hätten. Aus diesem Grund – und weil vier von fünf Krankenpflegerinnen nach durchschnittlich fünf Berufsjahren weggeheiratet werden, herrsche in den meisten Krankenhäusern ein akuter Mangel an Personal.

In Kirchbierlingen bereiteten sich die Reiter auf die Teilnahme am Blutritt in Weingarten vor. 44 Reiter hätten angemeldet werden können, drei mehr als im Vorjahr, hieß es. Die Gruppe sei bereits im Jahr 1928 gegründet worden.

Das Forstamt Muschenwang bei Urspring wurde auf Betreiben der zuständigen Forstdirektion Südwürttemberg-Hohenzollern aufgelöst. Der zu diesem Revier gehörende Staatswald solle den Forstdienstellen in Ingstetten und Urspring zugeteilt werden. Der Gemeinde- und Privatwald Sondernach und Hausen, der Gemeindewald Hütten sowie der Pfarrwald Hausen wurden dem Revier Schelklingen zugeschlagen. Die fortschreitende Technisierung gestatte eine gewisse Vergrößerung der Reviere, war in der Zeitung zu lesen.