Soziales Armut im Blick

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Das erste der 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 lautet „Keine Armut“. Dazu haben sich auch die Kinder der Ehinger Kreativwerkstatt Gedanken gemacht und ein Plakat gestaltet. Dieses Plakat ist eines von zwölf ausgezeichneten Plakaten, die an verschiedenen Orten gezeigt werden. Das Land hatte zu dem Wettbewerb aufgerufen und 24 Vereine, Familien und Schulklassen reichten 125 Posterentwürfe ein. Das berichtete die Eine-Welt-Regionalpromoterin Kirsten Tretter, die die Ausstellungen in Heidenheim, Dornstadt, Langenau, Blaustein, der Ulmer Volkshochschule und in Biberach organisiert.

Auch in der Oberschaffnei wird die Ausstellung „Armut hat einen Namen“ gezeigt. Die Kinder, die das Postermotiv entworfen haben, nahmen an der Eröffnung teil und freuten sich, dass ihr Plakat als preiswürdig ausgewählt wurde. „Wir haben aus Kalendern, Katalogen und Prospekten Sachen ausgeschnitten, die etwas mit arm und reich zu tun haben“, erklärte ein Mädchen.

Unter der Leitung von Ann-Christin Schubert überlegten sich die Kinder, ab wann man eigentlich arm oder reich ist. „Geht reich nur mit Geld?“, fragten sich die Sechs- bis Zehnjährigen. „Oder ist man auch reich, wenn man Freunde und eine Familie hat?“ Es sei gar nicht so einfach, eine Grenze zwischen arm und reich zu ziehen, stellten die Kinder schließlich fest.

Wo kommen die Kleider her?

Die Schüler schauten auch in ihrer Kleidung nach, woher ihre T-Shirts und Hosen kommen und unterhielten sich über den Lohn, den die Näherinnen in Ländern bekommen, die die Kinder gar nicht kennen. Die ausgeschnittenen Bilder ordneten sie um eine Bedürfnispyramide an. Auch wenn man die Begriffe „arm“ und „reich“ nicht klar definieren könne, „gibt es sehr arm und sehr reich“, erkannten die Kinder. Und einig war man sich darin, dass die sehr Reichen durchaus etwas abgeben könnten.

Info Die Ausstellung ist noch bis Mitte Oktober im Bürgerhaus zu sehen. Dazu ist auch ein professioneller Katalog erschienen.