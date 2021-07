Erfreuliche Nachrichten – der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt geht weiter. Das schildert die Agentur für Arbeit Ulm in ihrem Bericht für den Juli. Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Ehingen betrug im Juli 2,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote noch 4 Prozent. „Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit im Juli, doch der regionale Arbeitsmarkt nahm den Schwung der vergangenen Monate mit und zeigte sich überdurchschnittlic...