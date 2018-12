Technik Arbeiten in der Baugrube der Volksbankhöfe ruhen

Ehingen / ben /Fotos: Raidt

Die Baustelle der Volksbankhöfe am Ehinger Marktplatz ist seit gestern winterfest. Arbeiter der Tiefbau-Firma Motz haben den Verbau noch einmal kontrolliert und hergerichtet. Am Montag, 7. Januar, gehen die Arbeiten weiter. Im vorderen Bereich zum Marktplatz hin hat die Baugrube bereits die erforderlichen acht Meter Tiefe, sagt Wolfgang Bucher von der Firma Motz. Im hinteren Bereich zur Sonnengasse hin wird die Grube noch tiefer ausgebaggert. Um den 21. Januar herum beginnen die Bohrungen für die Geothermie. Bucher hofft jetzt, dass der Januar nicht allzu kalt wird – es muss in einigen Abschnitten mit Spritzbeton gearbeitet werden, was von fünf Grad minus an nicht mehr möglich ist.