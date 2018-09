Bauen Grundsheim: Ausbau des Breitbands und der Erdgaserschließung

Grundsheim / swp

In Grundsheim sind Erdgas-Erschließung und Breitband-Infrastruktur wieder einen Schritt weiter.

Mit der Erdgas-Erschließung und der Breitband-Infrastruktur hat sich der Grundsheimer Gemeinderat befasst. Im März hatte das Gremium grundsätzlich zugestimmt, dass die Ortslage durch die Netze Gesellschaft Südwest GmbH mit Erdgas erschlossen werden soll, berichtet Bürgermeister Uwe Handgrätinger. Der Gemeinderat hatte außerdem beschlossen, eine Breitband-Infrastruktur in den Tiefbaugräben für die Erdgasleitungen mit zu verlegen. Ein Zuschussantrag wurde gestellt.

Derzeit haben etwa 35 Grundstückseigentümer einen entsprechenden Gas-Hausanschluss abgeschlossen. Etwa 1300 Meter Erdgasleitungen (Hauptstraße und in Teilen des Reutibachwegs, Kirchweg, Am Bühl, Oberdorf, Mühlstraße und Leimgrubenweg) sollen in der Ortslage verlegt werden. Grundsätzlich wird in allen Erdgas-Hausanschlüssen auch ein Breitband-/Internetanschluss in das Gebäude mitverlegt.

Grundstückseigentümer, die keinen Erdgasanschluss beantragt haben, können auf eigene Bestellung einen sogenannten singulären Hausanschluss bei der Netze BW beantragen. Die finale Entscheidung der Eigentümerr für einen Erdgas- inklusive Breitbandanschluss oder einen singulären Breitbandanschluss sollte bis spätestens 12. Oktober getroffen werden, teilt Handgrätinger mit.

Zuschuss nötig

Die grobe Kostenschätzung für die Mitverlegung der gemeindlichen Breitband-Infrastruktur bei der Netzegesellschaft beträgt rund 133.000 Euro. Hier sei mit einem Zuschuss von etwa 50.000 Euro durch das Innenministerium zu rechnen. Eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn liegt bereits vor; der Zuschussbescheid solle in Kürze erteilt werden.

Für die Abwicklung der gemeindlichen Mitverlegungsmaßnahme inklusive Materialbeschaffung hat die Gemeindeverwaltung ein Angebot der Netze BW, Biberach, eingeholt (netto 30.566 Euro).

Zunächst soll mit den Arbeiten in der Hauptstraße begonnen werden. Danach soll die Zuleitung von Rettighofen gelegt werden. 2019 wird dann in den Stichstraßen der Ortslage mit den Hausanschlüssen begonnen, hieß es in der Sitzung. Der Gemeinderat war mit der Vorgehensweise einstimmig einverstanden.

