Verwaltung Arbeiten an der Ortsdurchfahrt starten im März

Arbeiten an der Ortsdurchfahrt starten im März

Altbierlingen / sab

Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt durch Altbierlingen sowie die Finanzplanung für dieses Jahr waren Themen, die der Ortschaftsrat am Dienstagabend beraten hat. Wie Ortsvorsteher Michael Mouratidis auf Nachfrage mitteilt, beginnen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Mitte oder Ende März. Die Kosten für die Maßnahme werden auf 1,2 Millionen Euro beziffert. Mouratidis selbst hatte in der vergangenen Woche bei einem Termin im Ehinger Rathaus mit Vertretern des Bauamts und dem zuständigen Planungsbüro den Starttermin besprochen. Hierbei wurde zudem vereinbart, dass die Anwohner bei einer Veranstaltung über die Arbeiten und über die Möglichkeiten eines Gasanschlusses informiert werden. Ein Termin für diese Veranstaltung steht allerdings noch nicht fest.

Backbone ist der größte Posten

Bei der Finanzplanung für die weiteren Projekte in diesem Jahr zeigte sich, dass der Ausbau des Backbone-Netzes, von dem Altbierlingen ebenfalls als Teil der dort verlaufenden Trasse profitiert, mit 1,2 Millionen Euro der größte finanzielle Posten ist. Für die Bestuhlung der Halle in Kirchbierlingen, die die Pfarrei-Gemeinden gemeinsam nutzen, stehen 65 000 Euro bereit, für das Hochwasser-Risikomanagement sind 25 000 Euro eingeplant. Für die neue Straßenbeleuchtung an der Wagnerstraße und der Holderstraße stehen 35 000 Euro bereit, für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Ort 12 000 Euro. Ferner soll das marode Feldwegenetz auf Gemarkung Altbierlingen ertüchtigt werden.

Mouratidis informierte die Räte zudem darüber, dass die neuen Spielgeräte Ende des vergangenen Jahres angeliefert wurden und voraussichtlich Ende April vom Bauhof aufgebaut werden.