Gemeinderat Anonyme Bestattungen sollen bald möglich sein

Ehingen / Dietmar Burgmaier

Der Ehinger Bestatter Anton Baur präsentiert den Räten in Untermarchtal seine Pläne für die Gestaltung des Friedhofs.

Der Untermarchtaler Gemeinderat hat sich am Dienstagabend mit der Gestaltung des Friedhofs beschäftigt. Der Seniorchef des Ehinger Bestattungsunternehmens Baur, Anton Baur, präsentierte auf dem Friedhof seine Vorstellungen zur künftigen Belegung der Plätze. „Die Zukunft sind Tiefgräber“, sagte Baur. Deshalb soll bald auch eine neue Reihe von Doppeltiefgräbern im Zentrum des Friedhofs erschlossen werden. In dieser Reihe sind auch Einzelgräber denkbar.

Am östlichen Eingangsbereich des Friedhofs soll ein Urnengrabfeld entstehen. Dort soll auch die Möglichkeit angeboten werden, sogenannte Rasengräber anzulegen. Das sind Urnengräber, deren Pflege der Gemeinde vertraglich überlassen wird. Bürgermeister Bernhard Ritzler deutete an, dass die Gemeinde noch weiter mit dem Bestatter über die Friedhofsgestaltung verhandeln wird. Es soll eine Skizze geben, über die der Gemeinderat entscheiden soll. In einer neuen Friedhofsatzung sollen moderne Bestattungsformen aufgenommen werden.

Zu diesen gehören auch anonyme Urnengräber, ähnlich wie auf einem Friedwald. „Wir machen wöchentlich ein, zwei Bestattungen im Friedwald bei Münsingen“, sagte Baur, der sich wünscht, in Untermarchtal die gleiche Bestattungsform anbieten zu können. Dann müssten die Angehörigen mit der Urne nicht nach Münsingen gehen. In der Besprechung auf dem Friedhof wurde noch offen gelassen, wo dieser Platz angesiedelt werden kann. Zur Debatte steht ein Platz unter einem Baum.

Eingeschränktes Halteverbot

Wegen des schlechten Wetters fiel der Vor-Ort-Termin im Wassertäle aus. Stattdessen wurde im Sitzungssaal festgelegt, dass dort per Schild ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet werden soll. Anlass dafür ist, dass immer wieder Autos an der viel zu schmalen Straßenseite parken. Das ist dort wegen der Platzverhältnisse schon jetzt nicht erlaubt. Da die Falschparker aber ziemlich hartnäckig sind, soll künftig mit Anzeigen gegen diese vorgegangen werden. Die Situation ist prekär, weil der Schulbus wegen der Falschparker zum Anhalten gezwungen wird. Die Schulkinder müssen dann das letzte Stück zu Fuß zur Schule gehen. Das seien „unhaltbare Zustände“, waren die Räte sich einig. Das Halteverbot soll bis zur Gemeindehalle gelten.

Bei der Sitzung wurde auch der neue Gemeindetraktor vorgestellt. Der braucht noch einen neuen Muldenkipper sowie ein Hubgerüst und eine Greifzange. Diese Gerätschaften sollen womöglich mit anderen Gemeinden angeschafft werden, sagte Bürgermeister Ritzler und dachte dabei gleich an seine Heimatgemeinde Lauterach.

Gas statt Öl im Infozentrum

Der Brenner der Öl-Heizung im Infozentrum ist reparaturbedürftig. Dies kostet 1600 Euro. Der Gemeinderat entschied sich allerdings anders. Die Heizung soll bei dieser Gelegenheit auf Gas umgestellt werden. Das kostet zwar fast 15.000 Euro, wurde aber als zweckmäßig angesehen. Die Kosten werden sich im Laufe der Jahre bezahlt machen, so die Ansicht der Räte.

Der Narrenverein soll 100 Euro Zuschuss für die Gestaltung eines Blumenbeets in der Ortsmitte erhalten. Am alten Rathaus ist ein kleines Treppengeländer angebracht worden. In diesem Gebäude nutzen ein Puppenspieler und die Narrenzunft verschiedene Räume. Für die Eselbeweidung der gemeindeeigenen Flächen soll Zaunmaterial für 700 Euro angeschafft werden. Für zwei Baugesuche für Einfamilienhäuser im Gebiet Steige IV wurde das Einvernehmen erteilt.