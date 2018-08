Turnier Anmelden für Streetballturnier in Ehingen

Ehingen / swp

20 Mannschaften können am Ehinger Streetball-Turnier am Samstag, 1. September, teilnehmen. Mehr als die Hälfte der Plätze sind bereits für das Turnier in der mittlerweile fünften Auflage vergeben. Wer eine Mannschaft anmelden möchte, kann via Mail über streetballehingen@gmx.de Kontakt mit den Veranstaltern Felix Pfeifer und Konstantin Konstantinidis sowie dem Ehinger Jugendzentrum aufnehmen. Das Turnier startet morgens um 10.30 Uhr auf dem Festplatz beim Stadion mit dem Warmup, um 11 Uhr beginnen die Wettkämpfe. Zuschauer können nicht nur die Spiele verfolgen, für Kinder gibt es außerdem ein Rahmenprogramm, darunter Kinderkörbe, Hüpfburg und ein Spielmobil. Die Breakdancer des Jugendzentrums unterhalten zudem. Bei schlechtem Wetter wird das Streetball-Turnier auf Sonntag, 2. September, verlegt.