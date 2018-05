Gemeinderat Angekommen im Amt

Allmendingen / Walter Kneer

Allmendingens neu gewählter Bürgermeister leitete am Mittwochabend seine erste Gemeinderatsitzung. Florian Teichmann freute sich, dass etliche Zuhörer bei der Sitzung anwesend waren. „Ich hoffe, dass dies in Zukunft anhält und die Bürger kommen, wenn der Bürgermeister ruft“, sagte der neue Schultes mit einem Lächeln.

Über zwei Eilentscheidungen, die er treffen musste, informierte er den Gemeinderat gleich zu Beginn der Sitzung. Eine Steuerungsanlage in der Kläranlage sowie im Gewerbegebiet musste ersetzt werden. Die Kosten betragen rund 45 000 Euro. 165 Personen, darunter 64 Jugendliche, haben sich an den Naturschutztagen 2017 beteiligt und insgesamt 109 Stunden geleistet, um die Naturschutzgebiete am Hausener Berg und Büchelsberg entsprechend zu pflegen, gab Bürgermeister Florian Teichmann bekannt.

Neuer Integrationsbeauftragter

Vorgestellt hat sich dem Gemeinderat der für Allmendingen, Altheim und Schelklingen zuständige Integrationsbeauftragte des Alb-Donau-Kreises, Dan Schneider, der zwischen 80 und 90 Flüchtlinge von Altheim aus betreut.

Über die Neuorganisation der Unteren Forstbehörden zum 1. Juli 2019 informierte Thomas Herrmannvom Fachdienst Forst vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Bediente sich die Gemeinde bisher bei der Vermarktung des eingeschlagenen Holzes der Forstbehörde, so wird dies in Zukunft nicht mehr möglich sein. Grund ist ein anhängiges Kartellrechtsverfahren gegen das Land. Holz aus dem Gemeindewald darf nicht mehr durch den Landkreis zusammen mit Holz aus dem Staatswald verkauft werden. Betroffen hiervon sind etwa 50 Kommunen, deren Holz in Zukunft über eine von den Kommunen getragene Vermarktungsgesellschaft – körperschaftliches Forstamt – verkauft werden soll. Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt und der von Thomas Herrmann vorgestellten Lösung zu. Ebenfalls zugestimmt hat das Gremium den Zielen und dem zeitlichen Ablauf eines neuen, auf zehn Jahre festgelegten Betriebsplans vom Gemeindewald von dem Jahr 2019 an.

Bauliche Veränderungen stehen an der Allmendinger Schule an. Vergeben hat der Gemeinderat die notwendigen Arbeiten für zwei Rektorate (Grundschule und Gemeinschaftsschule). Architekt August Münz erläuterte die eingegangenen Angebote. Erfreulich sei, dass Allmendinger Firmen zum Zuge kamen. Die Elektroarbeiten führt die Firma Käufler zum Preis von 15 457,32 Euro, die Deckenarbeiten die Firma Hadur (6204,14 Euro), die Schreinerarbeiten und Möblierung die Schreinerei Gauss (14 965,84 Euro) aus. Die Bodenbelagsarbeiten gingen zum Preis von 7481,70 Euro an die Firma Thielemann aus Ehingen.

Seit diesem Jahr werden an die Hundebesitzer in Allmendingen Hundesteuermarken ausgegeben. Dazu war die Änderung der Hundesteuersatzung notwendig, welcher der Gemeinderat zustimmte. Kämmerer Robert Mohr erläuterte die entsprechenden Bestimmungen. Eine Nachfrage aus dem Gremium. wie viele Hunde es in Allmendingen gibt, beantwortete Bürgermeister Florian Teichmann süffisant mit der Aussage: „So viele wie Hundesteuermarken ausgegeben wurden.“

Debatte über Baugesuch

14 Baugesuche lagen dem Gemeinderat vor. Uneins war das Gremium über ein Baugesuch aus dem Teilort Grötzingen. Dort will der Bauherr eines Einfamilienhauses gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan eine Ausnahme der Dachform. Statt Satteldach möchte er die Kombination Satteldach/Toskanahaus. Dabei herrschte im Gemeinderat Uneinigkeit, ob man dies dem Bauherrn gestatten soll. Nachdem bereits der Ortschaftsrat in Grötzingen mit knapper Mehrheit zu Gunsten des Bauherrn entschieden hatte, war dies auch im Gemeinderat der Fall. Allerdings mit nur einer Stimme Mehrheit. Den restlichen Baugesuchen, darunter Bau einer Speditionshalle im Gewerbegebiet durch die Firma Denkinger, stimmte der Rat ohne weiteres zu.