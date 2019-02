Veranstaltung Andrang beim Reisetag

Next

Großer Andrang herrschte gestern beim „Tag der Reise“ am Stand von Bottenschein in der Lindenhalle. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Trubel herrschte am Sonntag beim „Tag der Reise“ in der Lindenhalle. Auf dem Marktplatz wurde die Busflotte präsentiert.

Das nasskalte, trübe Wetter machte gestern nicht gerade Lust, die warme Stube zu verlassen. Dennoch war der „Tag der Reise“ von Bottenschein in der Ehinger Lindenhalle sehr gut besucht. Schon vor der Mittagszeit strömten die Besucher zu der Veranstaltung, die meisten mit dem Busshuttle aus der Region angereist.

Am Stand der Reisebuchung von Bottenschein hieß es dann geduldig anstehen, zumal ein Frühbucherrabatt lockte. Viele Besucher flanierten durch die Ausstellermeile und informierten sich an gezielt ausgesuchten Ständen. Gastgeber Bottenschein-Reisen hatte zu den 13 eigenen Ständen noch 13 Aussteller seiner festen Hotel- und Touristikpartner eingeladen, um die Besucher über das ganze Spektrum an Reisen, teils auch mit Flugzeug oder Schiff, zu beraten. Das Angebot reichte von Bade- und Rundreisen über Wander-, Senioren- und Städtereisen bis zu Tages- und Kurzfahrten, Kur- und Flussreisen sowie Musicals und Ausflüge für Gruppen und Vereine.

Im großen Saal der Lindenhalle gab es schwäbische Speisen sowie Kaffee und Kuchen. Auf der Bühne wechselten Reiseangebote mit Comedy von Peter Jagusch, der sich immer wieder auch unter die Leute begab, um diese zu erheitern. Die mehr als 20 Reisevorträge – im kleinen und großen Saal sowie im Restaurant „Linde“, verbuchten eine gute Resonanz. Entsprechend zufrieden waren Renate und Horst Bottenschein: „Mit so einem großen Andrang hatten wir bei diesem miserablen Wetter nicht gerechnet“, sagten sie. Doch das „Grau in Grau“ wecke wohl Fernweh und die Lust aufs Reisen, meinten sie.

Das Bottenschein-Team stand bei der Reisemesse, deren Wurzeln fast ein halbes Jahrhundert zurückreichen, mit Beratung parat, gab Einblick ins Spektrum aus den acht Reisekatalogen und wies auf Aktionsangebote hin. Auch für die alle zehn Jahre stattfindenden Passionsspiele in Oberammergau im Jahr 2020 warb das Unternehmen. Für sechs Veranstaltungen habe man viele Karten bekommen, sagte Horst Bottenschein, nur noch ein kleines Kontingent an Plätzen war frei.

Infos für Vereinsfahrt geholt

Unter den Messebesuchern waren auch Margot und Martin Settele aus Ulm, die eine Wanderreise nach Griechenland gebucht haben. Anneliese und Ernst Fritsche aus Blaustein entschieden sich für eine fünftägige Reise nach Genua. Reiner Blumentritt von der Museumsgesellschaft Schelklingen war gekommen, um sich zur geplanten fünftägigen Thüringen-Reise des Vereins im Juni Informationen zu holen.

Proppenvoll war am späten Nachmittag die Tombolabox für das Reisequiz. Auf dem Marktplatz hatten Interessierte die Möglichkeit, in den Reisebussen Probe zu sitzen oder Stadtrundfahrten zu unternehmen.