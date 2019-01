Gemeinderat Anbau ans Feuerwehrhaus notwendig

Obermarchtal / Maria Bloching

Weil jede Gemeinde nach dem Feuerwehrgesetz des Landes für ihre Verhältnisse einen leistungsfährigen Lösch- und Rettungsdienst zu unterhalten hat, muss Obermarchtal nicht nur die etwas mehr als 1300 Bürger im Blick haben, sondern auch die Klosteranlage als ganz besonderes Brandschutzobjekt. Auch unter diesem Aspekt hat Ralf-Jörg Hohloch, Branddirektor in Freiburg, den Feuerwehrbedarfsplan 2019 bis 2024 erarbeitet und im Gemeinderat jetzt vorgestellt. Er ist am Dienstagabend einstimmig beschlossen worden und soll für die nächsten fünf Jahre die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Obermarchtal sichern, die Tagesverfügbarkeit verbessern und die dafür erforderlichen Mittel benennen.

Konkret steht in diesem Jahr für Obermarchtal die Neubeschaffung eines Fahrzeuganhängers mit Tragkraftspritze an, um das Zufahrtsproblem im 2,20 Meter breiten Mühlweg zu lösen und eine Zugangsversorgung zur Donau zu ermöglichen. Um die im Brandschutzkonzept der Klosteranlage als notwendig erachtete Löschwassermenge von 96 Kubikmetern pro Stunde vorzuhalten, muss an der Donau eine Saugleitung eingebaut werden.

Sparen für das neue Auto

Für das Jahr 2020 sieht der Bedarfsplan die Ersatzbeschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges LF 8 für rund 250 000 Euro vor. Auch wenn die Gemeinde hier mit einem Zuschuss von rund 60 000 Euro rechnen kann, ist die Investition enorm. „Die Beschaffung dieses Autos wird dauern, bis dahin ist ihr altes Fahrzeug 34 Jahre alt“, machte Hohloch deutlich und schlug vor, die Finanzmittel rechtzeitig im Haushaltsplan vorzusehen und einen Zuschussantrag zu stellen, zumal 2022 die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens folgen soll. Die Abteilung Reutlingendorf braucht im Jahr 2024 einen Ersatz für die Tragkraftspritze. Auch ein Rettungsboot für die Donau wird empfohlen.

Das Einsatzgebiet der Feuerwehr Obermarchtal umfasst eine Fläche von 26,59 Quadratkilometern mit rund 1300 Einwohnern. Mitgliederstand und Altersdurchschnitt sind laut Plan „in Ordnung“ (Obermarchtal 36 und Reutlingendorf 27 Feuerwehrangehörige), allerdings gelte es, die Tagesverfügbarkeit (derzeit sechs Einsatzkräfte innerhalb von zehn Minuten) und die Atemschutztauglichkeit zu verbessern.

Im Feuerwehrgerätehaus muss sich einiges ändern. Hier findet laut Hohloch durch die Doppelnutzung von Feuerwehr und Musikverein ein reger Verkehr statt, „alles läuft kreuz und quer“. Man müsse auf jeden Fall darauf achten, dass nicht jeder Zugang zu den Räumen der Feuerwehr hat. Deshalb komme die Gemeinde um einen Anbau im hinteren Bereich nicht herum. Dadurch könnte die Umkleide von der Fahrzeughalle getrennt werden. Es gäbe Platz für 45 Einsatzspinde und für einen unabhängigen Zugang der aktiven Einsatzkräfte. Kommandant Martin Munding sprach aufgrund des vorherrschenden Platzproblems und der unüberschaubaren Lage durch die Doppelnutzung von einer guten Lösung. Gemeinderat Ludwig Mohr zeigte sich dagegen überrascht: „Das ist eine verheerende Geschichte“, weshalb er sich für eine Übergangslösung aussprach. Dies kann sich auch Kreisbrandmeister Ralf Ziegler gut vorstellen. Für den Anbau könne die Gemeinde mit einem Zuschuss von bis zu 15 000 Euro rechnen, allerdings müsse zunächst geplant werden, um einen Überblick über die Gesamtkosten zu erhalten, wie Ziegler sagte.

Der Gemeinderat ist für die Beibehaltung des Gelben Sacks mit einer Abholung alle zwei Wochen. Viele Räte fanden zwar die Gelbe Tonne in der Handhabung besser, doch Leerungszeiträume von vier Wochen seien „untragbar“, wie Ludwig Mohr verdeutlichte.