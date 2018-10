Projekt Morgenluft Analyse von Problemstellen für Fußgänger

Christina Kirsch

Das Elterntaxi-Problem ist ein Kreislauf“, erklärte gestern Johannes Lensch von der Planersocietät, die in verschiedenen Kommunen die Schulwege und Fußwege analysiert und der Stadt bei neuralgischen Punkten Lösungsvorschläge anbietet. Elterntaxis verursachten gefährliche Situationen, auf die sich dann die Eltern in den Elterntaxis beriefen. So vermehrten sich die Elterntaxis automatisch.

Nach einem ersten Schulwegs-Check vom Wohngebiet Rosengarten in die Grundschule im Alten Konvikt (wir berichteten) liefen Vertreter der Schulen, der Stadt und der Polizei gestern den Wenzelstein ab. „Auf dem Gehweg findet mehr Verkehr statt als man denkt“, meinte Johannes Lensch. Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem Gehweg mit dem Fahrrad unterwegs sein. Dazu kommen Fußgänger, Inliner und Rollstuhlfahrer. Die durch Autos verursachten Verkehrstoten gingen in Deutschland zurück, aber im Fußverkehr stagnierten die Zahlen, meinte der Ingenieur.

Die Tour begann an der Bushaltestelle an der Altsteußlinger Straße/ Geierstraße. „Diese Kreuzung ist gut einsehbar“, stellte Ulrike Renz fest, die Fachkoordinatorin Verkehrsprävention des Polizeipräsidium Ulm. Hier sah niemand eine Gefahr. Auf dem rechten Gehweg die Altsteußlinger Straße stadtauswärts fielen die Büsche des Schlecker-Anwesens auf, die in den Weg hinein ragten. An der Fußgängerampel an der Einmündung zur Straße Am Wenzelstein erläuterte Baudezernent Andreas Erwerle die unterschiedlichen Ampeltypen. So gibt es in der Stadt intelligente Ampeln, die das Verkehrsaufkommen abtasten, und sture Ampeln, die auf Drücken ihr Programm abspulen. „Wer mehr als 40 Sekunden warten muss, ist geneigt, bei Rot drüber zu laufen“, weiß Johannes Lensch.

Die Wenzelstein-Ampel reagiert auf Schüler, die mit Gewalt gegen den Taster drücken, mit einem kaputten Schalter. „Mit einem Fünfer im Ranzen drückt es sich anders als mit einer guten Note“, wusste Andreas Erwerle, der das Problem der kaputten Schalter kennt.

Machtlos gegen Elterntaxis

Zu einem größeren Halt mit ausführlicher Diskussion kam es im Zufahrtsbereich der Realschule. „Hier haben wir zwei Kindergärten, die Anlieferung für einen Lebensmittelladen und die Realschule“, erläutert Alexander Bochtler, der Rektor der Realschule. Jeden Morgen käme es zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen. Schüler kommen aus dem Durchgang neben dem Hochhaus und schlängeln sich durch die Elterntaxis. „Wir hatten erst neulich den Fall einer Mutter, die ihrem Kind die Finger in der Autotüre einquetschte, weil der Junge noch seine Trompete aus dem Auto holen wollte und sie die Türe schon zuschlug“, erzählte der Schulleiter. „Gegen Elterntaxis sind wir machtlos“, meinte Werner Bolach vom Ordnungsamt. „Leider nehmen die Eltern stets für sich die Ausnahmesituation in Anspruch“, wusste Dietmar Moll, der am Polizeipräsidium Ulm für Verkehrsbelange im Alb-Donau-Kreis zuständig ist. Man könne den Anwohnern auch nicht einfach die Parkplätze weg nehmen, denn die seien Teil der Eigentümergemeinschaft der Hochhausbewohner, erläuterte Bochtler. Dietmar Moll hatte jedoch die Idee, den Bereich um die Wendeplatte als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Auch eine Sackgasse wäre möglich. „Der Lieferverkehr bleibt bestehen, aber die Eltern fahren nicht mehr so einfach rein“, meinte Moll, der die Wendeplatte geradezu als Einladung zum Einfahren sieht.

An der Längenfeldschule verwies Schulleiter Max Weber auf die Situation bei der Bäckerei Knöpfle, „wo die Eltern auch auf der Zickzacklinie anhalten, um ihre Kinder heraus zu lassen. Zudem fahren Pkws in den Lehrerparkplatz ein und wenden dort“, berichtete der Schulleiter. „Das ist vor allem bei Dunkelheit für die Kinder gefährlich.“