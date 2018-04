An Fronleichnam wieder Abschluss mit Prozession

ah

„Ich würde mich freuen, wenn wir in gewohnter Weise miteinander Fronleichnam feiern und viele Menschen am Ehinger Fronleichnamstag teilhaben lassen.“ Das schreibt Ehingens Pfarrer Harald Gehrig im aktuellen Kirchenblatt mit Blick auf das kommende Fronleichnamsfest am 31. Mai, das durch die angekündigte Liveübertragung im Programm der ARD (10 bis 11 Uhr) diesmal mit einem etwas gestrafften Programm und der Verlegung des Gottesdienstes vom Marktplatz in die Stadtpfarrkirche stattfindet. Seither ist, wie Pfarrer Gehrig mitteilt, immer wieder zu hören, dass das diesjährige Fronleichnamsfest bereits am Marktplatz ende, was aber nicht der Fall sei: „Beginnen werden wir um 10 Uhr mit der Eucharistiefeier in St. Blasius. Von dort ziehen wir in Prozession zu einem ersten Altar auf unseren Marktplatz, wo wir Gottes Wort hören und den eucharistischen Segen empfangen. Unter dem Geleit der Stadtkapelle und der Bürgerwache ziehen wir weiter zur Martinskapelle an einen zweiten Altar. Beschließen werden wir die Fronleichnamsprozession in unserer Stadtpfarrkirche, wonach sich der traditionelle Frühschoppen auf dem Kirchhof anschließt“, stellt Pfarrer Gehrig klar. Anfang Mai wird es außerdem eine große Vorbesichtigung geben, wie Harald Gehrig mitteilt. Am Donnerstag, 3. Mai, sind die Fernsehleute des SWR von 12 bis 17 Uhr vor Ort und klären Detailfragen bezüglich der Übertragung.