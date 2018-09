Glaube Amtseinsetzung von Diakon Johannes Hänn

Obermarchtal / Maria Bloching

Seit 1. August ist Johannes Hänn hauptberuflicher Diakon für die Seelsorgeeinheit Marchtal. Pfarrer Gianfranco Loi hieß ihn beim feierlichen Gottesdienst im Münster Obermarchtal am Sonntag willkommen: „Deine Stola soll nicht nur ein äußeres Zeichen sein, sondern ein Symbol für Deinen Auftrag als Diener für die Armen und Kranken.“ Er freue sich, in Hänn einen Kollegen erhalten zu haben. Die Stellen seien damit voll besetzt. Sein Vorgänger Pfarrer Jürgen Dolderer zelebrierte den Gottesdienst mit und hatte für Hänn ein persönliches Geschenk: seine Krankenbursa, die er einst von der Kirchengemeinde Obermarchtal geschenkt bekam. Auch Hänn solle besonders für die Kranken da sein. Mit dem durch Diakon Ulrich Letzgus aus Reutlingen verlesenen Dekret von Bischof Dr. Gebhard Fürst fand die offizielle Amtseinsetzung statt.

Hänn war als Kind schon Ministrant, engagierte sich in der Kirchengemeinde und wurde Mitglied des Kirchengemeinderates in Ehingen. Als er mit den Franziskanern in Wangen in Kontakt trat, war es genau dieses Leben, das ihn reizte. Doch dies setzte eine Berufsausbildung voraus. Er wurde Krankenpfleger, begegnete dem Schamanismus und lernte Grenzerfahrungen kennen. Seine Verbindung zum Glauben wurde „bröckelnd“, wie er sagte. Mit 40 Jahren studierte er nur für sich Theologie, doch viele Menschen baten ihn, er solle sich doch zum Diakon weihen lassen. Also übte er das Amt zunächst neben seinem Beruf in der Klinik aus, seit August ist er hauptberuflich Diakon. „Die Frage Jesus, wofür ich ihn halte, ist für mich persönlich geworden. Er will eine Antwort von mir hören, will mein Glaubensbekenntnis“, betonte Hänn in seiner Predigt. Gottes- und Nächstenliebe sollten wirklich gelebt werden.

Wie wichtig Engagement in einer Seelsorgeeinheit ist, zeigt auch die neue Kooperationsvereinbarung, die Vertreter aller fünf Kirchengemeinden in jüngster Zeit erstellt haben und die beim Gottesdienst nun feierlich unterzeichnet wurde.