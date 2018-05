Archiv Amtsblätter erzählen von einst

Altheim / Julia-Maria Bammes

Die kleine Gemeinde Altheim gab Ende der 1960er Jahre ein eigenes Amtsblatt heraus. Die wiederentdeckten Blätter erzählen, was das Dorf bewegte.

Man wollte mit der Zeit gehen: „Die bisherige Form der öffentlichen Bekanntmachungen, sei es durch Ausschellen oder den Anschlag, ist nicht mehr geeignet, die Bürger in ausreichender Form über alle wichtigen Angelegenheiten in der Gemeinde zu unterrichten“, heißt es im ersten Amtsblatt der Gemeinde Altheim, das am 7. Januar 1967 erschien.

Dass Altheim einst ein eigenes Mitteilungsblatt herausgab, überraschte: Archivarin Ursula Erdt entdeckte die Blätter beim Ordnen des Altheimer Gemeinde­archives. Die Papiere, Unterlagen und Dokumente zogen erst in den vergangenen Jahren in die Archiv­räume im Allmendinger Rathaus um. Bis dahin waren sie im Sitzungssaal des Altheimer Rathauses beziehungsweise auf dem dortigen Dachboden aufbewahrt worden, erzählt Ursula Erdt.

Bis das erste Altheimer Amtsblatt erschien, waren die Nachrichten der Gemeindeverwaltung stets im Ort ausgerufen worden. Auch diese Papiere, oft kleine Zettel im Format DinA 5, sind erhalten und werden nun im Allmendinger Archiv aufbewahrt.

Schlicht und auf dünnem Papier

Die erste Nummer des Amtsblattes erschien in schlichtester Aufmachung, die dritte Ausgabe schmückte bereits ein schwarz-weiß Foto, das Kirche und Rathaus zeigte. Das Papier war dünn – es handelte sich um Matrizen-Abzüge. Das Amtsblatt wurde samstags im Ort ausgeteilt und war zunächst kostenlos.

Auf den ersten Blick mögen die veröffentlichten Mitteilungen alltäglich erscheinen. Doch die knappen Zeilen erzählen von vergangenen Zeiten, von einem bäuerlichen Leben, das es längst nicht mehr gibt. Ende Januar 1967 gab die Gemeinde etwa bekannt, dass wegen des hohen Wasserverbrauchs die Waschgebühren in der gemeindlichen Waschküche erhöht werden sollten. Künftig sollten die Frauen für eine volle Trommel 3 Mark und 75 Pfennige zahlen. Seither waren es 3 Mark und 50 Pfennige gewesen.

Wichtig war auch der Gemeindefarren: Der Zuchtfarren mit dem Namen Heinrich wurde verkauft, als Ersatz wurde in Riedlingen für 4500 Mark ein junger Bulle gekauft. Um Strom zu sparen, sollte im Backhaus nur noch einmal in der Woche gebacken werden. Knapp ein Jahr, nachdem das Amtsblatt zum ersten Mal erschienen war, teilte das Bürgermeisteramt mit, dass künftig eine Zustellgebühr erhoben werde: 2 Mark und 50 Pfennige im Jahr.

Die Gottesdienstzeiten in St. Michael wurden ebenso veröffentlicht wie die Namen der Senioren im Ort, die Termine für Schutzimpfungen und für die Mütterberatung im Rathaus.

Von großem Respekt und auch von Trauer zeugt der Nachruf auf Bürgermeister Georg Enderle, der am 21. August 1971 im Amtsblatt erschien: „Als unser Bürgermeister Georg Enderle vor rund zwei Wochen in das Kreiskrankenhaus Ehingen ging, um dort einen ärztlich notwendig gehaltenen chirur­gischen Eingriff vornehmen zu lassen, ahnten wohl weder er noch seine Bürgerschaft von der Schwere seiner Erkrankung.“ Enderle starb im Krankenhaus und wurde in Altheim beerdigt. Sein Verdienst für den Ort sei groß gewesen, heißt es weiter: Straßen- und Kanalisationsbau, Kindergarten, Trinkwasser, Kläranlage, industrielle Ansiedelung – für all dies habe der Bürgermeister sich eingesetzt, still und bedacht. „Er mied alles Lärmen und unnötige Reden.“

Mit dem Tod des Bürgermeisters, der seit den ersten allgemeinen Wahlen 1946 die Geschicke des Orts geleitet hatte, ging auch die Amtsblatt-Zeit zu Ende. Die letzte Ausgabe erschien am 11. Oktober 1971. Thema: Die Gemeinderatswahl, die zwei Wochen später stattfinden sollte.