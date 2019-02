Verkehr Ampelausleger vom Wind verweht

Öpfingen / sab

Arbeiter der Straßenmeisterei Ulm haben am Donnerstagmorgen eine Ampel an der B 311 bei Öpfingen wieder zurechtgerückt. Die Windböen am Wochenende hatten einen Ausleger einer Ampel an der Kreuzung B 311/Oberdischinger Straße in Richtung Erbach verschoben, die Ampel funktionierte dennoch. Dass der Wind den schmalen Ampelausleger verschieben kann, sei nur möglich, wenn die Arbeiter eines Schwertransports die Schrauben nicht korrekt angezogen hätten, nachdem das Fahrzeug die Stelle passiert hat, wie einer der Arbeiter erklärte. Der Verkehr floss am Donnerstagmorgen während der Reparatur, die etwa 30 Minuten dauerte, mit geringen Einschränkungen weiter.