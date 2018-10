Konzert Amigos reißen Ehinger Publikum von den Stühlen

Ehingen / Renate Emmenlauer

Von den Sitzen gerissen hat das Schlager-Duo „Amigos“ am Donnerstag sein Publikum in der Ehinger Lindenhalle. Rund 750 Fans feierten mit Bernd und Karl-Heinz Ulrich ein Schlagerfestival. Mit den Liedern aus ihrer „Gold Tour 2018“ und ihrem Mitmachprogramm haben sie die Zuhörer begeistert. Sie klatschten und sangen begeistert mit, manche hoben Leuchtstäbe in die Höhe. Einige Fans waren bis aus der Schweiz angereist. Die Musiker zeigten Nähe zum Publikum und spickten ihre Musikshow durch Anekdoten. Nach dem Konzert standen die beiden in die Jahre gekommenen Musiker für Autogramme und Bilder mit ihren Fans zur Verfügung.