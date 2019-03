Seelsorgeeinheit Am Samstag Fußwallfahrt

Unter-/Obermarchtal / swp

Am Samstag findet die erste von mehreren Fußwallfahrten durch die Seelsorgeeinheit Marchtal statt. Start ist um 16.30 Uhr mit dem Pilgersegen in der Kirche St. Andreas in Untermarchtal. Dann geht es Richtung Obermarchtal; hier können gegen 17.30 Uhr weitere Teilnehmer bei den zwei Gemeindeschuppen dazukommen. Über die Oberwachingerstraße führt der Weg nach Reutlingendorf (Ankunft 18.30 Uhr). Abschluss ist mit dem Gottesdienst um 19 Uhr. Gelaufen wird bis auf wenige Ausnahmen auf geteerten Wegen; von Untermarchtal zu den Gemeindeschuppen in Obermachtal sind es etwa 3,5 km und von dort nach Reutlingendorf vier Kilometer. Bei unsicheren Witterungsbedingungen wird über www.se-marchtal.de bekanntgegeben, ob die Wallfahrt stattfinden kann.