Fasnet 2019 Glombiger Donnerstag: Kreative Kostüme in Ehingen

Ehingen / Maria Bloching

Ein Streifzug durch Ehingen am Glombigen zeigt: Viele Besucher investieren viel Zeit und Aufwand in ihre Verkleidung.

Ob in Gruppen für ein Motto, als Paar – etwa als Pettersson und Findus – mit dem passenden Gegenstück oder als Einzelgänger: Am Glombigen hat sich gezeigt, dass sich die Besucher Gedanken über ihr Erscheinungsbild und ihren Auftritt gemacht hatten und weder Kosten noch Mühen scheuten, um die Festgesellschaft zu begeistern.

Vier Damen aus Lauterach, Ehingen, Hundersingen und Oberstadion ist dies als umherziehende Musikanten gelungen. Sie warben in ihren mit Noten bedruckten Röcken und selbst gemachten Pfeifenputzer-Hüten für „Jugend musiziert“, luden zum Flöte-, Percussion- und Triangelspielen ein und sangen Stimmungslieder. „Wäre die Triangel von den anderen Narren besser gespielt worden, hätten wir bestimmt 100 Punkte bekommen. So waren es halt nur 99“, sagte eine freimütig. Die Vier verteilten kleine Instrumente als Kromet.

Tierisches und Gebrauchsgegenstände

Auch die vier wunderschönen Mekki mit Igel-Frisuren und rot-weißen Karohemden treten beim Glombigen jedes Jahr mit einem anderen Thema in Erscheinung. Diesmal wollten sie unter den Narren „Flöhe verteilen“. Dicht an dicht drängten sich in Wirtschaften und Discozelten Indianer und Cowboys, Füchse und Bambis, Marienkäfer, Erdbeeren, Wasserbewohner und sogar eine Footballmannschaft. Sie wurde von den 18 Fußballern aus Donaurieden präsentiert, mit dabei einige weibliche Schiedsrichter.

Wassergeister waren der Hüle in Tiefenhülen entstiegen: „Wir sind die Wassergeister und haben einen Meister. Der Meister hat befohlen, wir sollen dich nach Eh´gna holen.“ Sie stellten einen Kontrast zu den in Gold gewandeten Ehinger Damen dar, die als Stehlampen die Blicke auf sich zogen. Stimmungsvoll erhellt sangen sie „Abendstille überall“, lasen Gute-Nacht-Geschichten vor und streichelten ihr Gegenüber mit einem Plüschbären in den Schlaf. Per Fernbedienung knipsten sie sich gegenseitig die Lichter aus und wünschten „a guads Nächtle“.

Davon konnte bei den Glombigen-Besuchern noch lange keine Rede sein. Gipfelstürmer bestiegen mit Seil und Haken ihren mitgebrachten Dreitausender und eine wandelnde Duschkabine schob sich durch die Menge.

Die Matekapelle zog musizierend von Lokal zu Lokal, während überall DJs mit ihrer Musik die Besucher zum Tanzen, Mitsingen, Klatschen und Schunkeln brachten.

