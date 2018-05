Sammeln Serie Sammelleidenschaften: Am Anfang war ein Bierdeckel

Ehingen / Rosi Schaupp

Bei Rolf Rothmund in Ehingen finden sich in jedem Zimmer des Hauses sorgfältig aufbewahrte Besonderheiten von Kronkorken bis zu Feuerwehrabzeichen.

Wer Rolf Rothmund kennt und weiß, dass er mit Leidenschaft sammelt, denkt zuerst an die Feuerwehr. Rothmund war von 1989 bis 1999 Abteilungskommandant in Ehingen und viele seiner Sammlerstücke beschäftigen sich daher auch mit dem Thema. Aber das ist nicht alles, denn angefangen hat die Sammelleidenschaft mit einem Bierdeckel während seiner Bundeswehrzeit von 1957 bis 1963. Inzwischen stapeln sich viele Hundert der bunten, eckigen und ovalen Deckel ordentlich verwahrt in ausgedienten Eispackungen im Regal, beschriftet nach Brauereien.

In keinem seiner Zimmer im Haus an der Hauptstraße fehlt der Hinweis auf sein Hobby. Rothmunds ältestes Stück ist eine Spardose in Form eines Eisernen Kreuzes mit der Jahreszahl 1914. In der gleichen Vitrine andere Spardosen, dazwischen Flugzeugmodelle. Und daneben 100 Embleme der 107 Berufsfeuerwehren Deutschlands, sauber aufgereiht und im Bilderrahmen. Alles, was Rolf Rothmund sammelt, ist sauber und exakt verwahrt, millimetergenau ausgerichtet. Kein Wunder, als gelernter Vermessungstechniker ist Genauigkeit ihm in Fleisch und Blut übergegangen.

Ein anderes Feld sind Kronkorken. In mehreren Alben sind sie aufgereiht, deutsche und viele aus dem Ausland, denn Rolf Rothmund ist früher auch viel und weit gereist. Mit Vorliebe nach Kanada, wo sein inzwischen verstorbener Bruder gearbeitet hat. Dieser Bruder, Nico, hat auch als Koch auf Fidschi gearbeitet und von dort stammt ein Schätzchen aus Rolf Rothmunds Sammlung: ein silberner Kronkorken von Coca Cola, im Innern ein geprägter Fidschi-Dollar. Das Stück ist auf den Inseln offizielles Zahlungsmittel. Die Stücke erwirbt Rolf Rothmund auf Ausstellungen, in Museum-Shops oder aus dem Katalog. Viele sind auch als Mitbringsel bei ihm angekommen. Stapelweise liegen die Modellkataloge neben Pinzette, Lupe und Scheren in verschiedenen Größen – des Sammlers Handwerkszeug. In einem anderen Raum sind mehr als 2200 Abzeichen der Feuerwehren verwahrt. Rothmund weiß von fast allen, wie er sie bekommen hat. Das erste Abzeichen eroberte er beim Deutschen Feuerwehrtag in Hannover 1980. Zu später Stunde trennte es der Spender mithilfe eines Taschenmessers von der Uniform und so fand es den Weg nach Ehingen. Grundlage für eine Sammlung, die inzwischen viele Ordner umfasst.

Ein ganz spezieller Orden

Seine ganz eigenen Geschichte hat der Pickelhaubenblitzableiterverlust-Orden von 1999, überreicht am Mate-Tag von den unvergessenen Straßenkehrern der Ehinger Narrenzunft. Jedes Jahr hatten sie einen besonderen Vorfall „aufgebest“ und gewürdigt. Rothmund kam zu dieser Ehre, weil er sich ganz besonders und lautstark darüber aufgeregt hatte, dass während einer Ausstellung im Ehinger Museum zum Thema Feuerwehr ein Besucher die Spitze seiner zur Verfügung gestellten Pickelhaube abschraubte und aus dem Museum entführte.

In einem Zimmer stehen die Dampfmaschinen, die alljährlich beim Andampfen mit den Dampfmaschinenfreunden beim Stammtisch in Berg vorgeführt wurden. 34 Jahre gab es diesen Stammtisch im Adler in Berg. Neben Lebkuchendosen, die jedes Jahr in einer besonderen Ausgabe erscheinen, finden sich Floriansschilder. Ungezählte Bilder von Figuren des Heiligen Florian an Brunnen, Hauswänden und Kirchen sind als Computerdatei vorhanden. Rothmund sammelt Blech- und Zinnfigurensoldaten, alte Biergläser haben ihren Platz neben Fasnetsfiguren und Sammlermäskchen der Ehinger Narren. Einen Stock höher stehen 1500 Modellautos, darunter natürlich viele Feuerwehrmodelle aus aller Herren Länder. Manche hat Rothmund selbst aus Bausätzen gefertigt, andere hat er fertig über den katalog gekauft. Wenn es den Modellbausatz oder das fertige Modell nicht in der Feuerwehrausführung gab, hat er Beschriftung, Blaulicht, Schlauchhalter und Schläuche oder anderes Feuerwehrzubehör selbst ergänzt. Aus dem Modell eines Liebherr-Krans hat er einen Feuerwehrkran gebastelt. Und wenn es mal keinen Feuerwehrschlauch in passender Größe gibt, dann muss ein dicker Zwirn dafür herhalten.

Ob es ein besonderes Modell unter all den vielen gibt? Ja, sagt Rolf Rothmund und zeigt einen Feuerwehr-Unimog, den er vor etwa 20 Jahren aus einem Bausatz gemacht hat. „Wenn ich alles verkaufen würde“, sagt der leidenschaftliche Sammler, „dieses Teil würde ich nie hergeben.“