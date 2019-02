Kommunales Altsteußlingen und Briel für Zukunft gerüstet

Altsteußlingen/Briel. / SWP

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Altsteußlingen/Briel hat Ortsvorsteher Josef Huber über die Planansätze für 2019 berichtet. Mehr als zwei Millionen Euro können demnach in diesem Jahr im Ort investiert werden. Der größte Teil dabei ist für den Ausbau des Backbone-Netzes im Los West mit einer Million Euro vorgesehen. Für die Tiefbauunterhaltung stehen 17 000 Euro bereit. Im Finanzhaushalt sind für einen Aufsitzmäher 10 000 Euro, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses 250 000 Euro, einen Retentionsbodenfilter 650 000 Euro und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Alt­steußlingen 31 000 Euro eingestellt.

Beim Ausbau der Hinter Hofen-Straße waren laut Huber folgende Nachfinanzierungen notwendig: für den Kanal 90 000 Euro, für die Straße 45 000 Euro, für die Beleuchtung 30 000 und die Wasserleitung 100 000 Euro.

Eine weitere Investition macht in Altsteußlingen die Netze Südwest mit der Erschließung mit Gas und Glasfaser. Wichtig sind auch die Hochbauunterhaltungen an Alb-Schulen, Kindergarten und Sporthalle; hierfür stehen 39 000 Euro zur Verfügung. Der Ortsvorsteher merkte an, dass „der Ort mit den bereitgestellten Mitteln sehr zufrieden sein“ könne. Wichtig ist seiner Ansicht nach nun, dass die Bürger die Vorhaben positiv begleiten.

Im weiteren Punkt sprachen die Räte über den Ablauf und die Organisation der Kommunalwahlen. Die bisherigen Räte Alex Fisel, Bernd Grab, Hans-Martin Grab, Josef Huber, Karlheinz Jähnke und Tobias Pfeifer wollen sich für den Ort Altsteußlingen wieder zur Wahl stellen und Heinz Mang für Briel. Wolfgang Schnitzer bat noch um ein paar Tage Bedenkzeit. Josef Huber wird bei einer Wahl in den Ortschaftsrat auch wieder fürs Amt des Ortsvorstehers bereit stehen.

Als weitere Information gab Huber bekannt, dass die Planungen für den Radweglückenschluss von der Ehinger Alb nach Ehingen derzeit beim Regierungspräsidium laufen. Eine Bauausführung in diesem Jahr ist eher unwahrscheinlich. Ein Dorfputz 2019 soll in Altsteußlingen und Briel am Samstag, 30. März, stattfinden. Am Funkensonntag wird in bewährter Weise der Funken in Briel entzündet und abgebrannt.