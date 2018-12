Breitbandausbau Schnelles Internet für Altheim und Allmendingen

Altheim / WALTER KNEER

Zehn Firmen haben ein Angebot für den Breitbandausbau in Allmendingen und Altheim abgegeben.

Für 1.376.551 Euro wird die Firma Riedberger aus Schiltberg in Bayern die Arbeiten zum Breitbandausbau in beiden Gemeinden ausführen, vorbehaltlich der Zustimmung des Allmendinger Gemeinderats, dies beschloss der Altheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Planer Markus Wyhl vom Planungsbüro Funk erläuterte die Arbeiten. Er ging in seiner Kalkulation von Kosten in Höhe von 1,67 Millionen Euro aus, die nun um mehr als 300.000 Euro günstiger ausfielen. Der Altheimer Anteil an der gesamten Baumaßnahme beträgt 141.871 Euro. „Nicht enthalten sind Materialkosten, hier kommen nochmals 19.000 Euro hinzu“, sagte Wyhl. Fertigstellungstermin ist Oktober 2019.

Nicht inbegriffen ist der Anschluss an die privaten Haushalte, der zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. „Wie bei der Wasserleitung erhält dann jeder Hausbesitzer einen Anschluss, mittels eines Leerrohrs“, sagte Bürgermeister Robert Rewitz. Bereits im März hatte er im Innenministerium in Stuttgart einen Förderbetrag von 85-000 Euro für den Breitbandausbau abholen dürfen. „Backbone, der Anschluss an die Hauptleitung (Glasfasernetz) ist der erste Schritt, der Hausanschluss in der Gemeinde der zweite. Hier kommen dann nochmals Kosten auf uns zu“, sagte Rewitz. Als Quantensprung bezeichnete er den Anschluss an das schnelle Glasfasernetz auf dem Hochsträß und die Lutherischen Berge: „Alles, was bisher unternommen wurde, um schnelles Internet zu bekommen, waren Zwischenlösungen.“

Satzung geändert

Nachdem in Altheim bereits 2017 Hundesteuermarken eingeführt wurden, wurde dies nun in die Hundesteuersatzung aufgenommen. Zugestimmt hat der Rat der Änderung der Feuerwehrsatzung, die an die Mustersatzung des Gemeindetags angepasst wurde. Ebenfalls zugestimmt hat das Gremium der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Altheim. So werden Einsätze der Feuerwehr, die nicht kostenfrei sind und nicht von der Allgemeinheit getragen werden, dem Verursacher in Rechnung gestellt. Für jeden Feuerwehrmann mit 16,38 Euro und für das Altheimer Feuerwehrauto mit 63 Euro pro Stunde.

Zur Bürgerfragestunde war Walter Moll gekommen. Er lobte das Aufstellen der Geschwindigkeitswarnanlage, die Wirkung zeige. Er beklagte aber auch, dass der Gehweg Birkenstraße – Lammberg nicht mehr begehbar sei, da dieser sehr stark verschmutzt sei. „Wir werden uns um die Angelegenheit kümmern und mit den Anwohnern reden“, versprach Rewitz.

