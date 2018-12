Ausblick Altheim stehen zwei Wahlen bevor

Altheim / Julia-Maria Bammes

Es sei eine neue Situation, dass die Gemeinden Altheim und Allmendingen aktuell jeweils einen eigenen Bürgermeister haben, schreibt Robert Rewitz in seinem Jahresrückblick. Rewitz war bis zum Frühjahr 24 Jahre lang Bürgermeister in Allmendingen; aktuell ist er Bürgermeister in Altheim. In den vergangenen Jahrzehnten habe es immer eine Personalunion zwischen beiden Ämtern gegeben. Seine Amtszeit als Altheimer Bürgermeister dauere noch bis zum 6. November 2019, schreibt Rewitz weiter, „und solange werde ich auf jeden Fall für die Gemeinde Altheim und ihre Bürgerinnen und Bürger die Verantwortung, die mir übertragen wurde, auch tragen“.

Das heißt, dass der Gemeinde Altheim 2019 zwei Wahlen ins Haus stehen: Im Mai wird der Gemeinderat neu gewählt, außerdem der Kreistag und die Vertreter für das Europäische Parlament. Im Herbst wird die Bürgermeisterwahl stattfinden. Außer in Altheim wählen im Alb-Donau-Kreis im Jahr 2019 die Gemeinden Neenstetten (Amtszeitende: 30. Juni) und Unterstadion (31. August). Die Wahl muss nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg drei bis einen Monat vor Ablauf der Amtszeit stattfinden, teilt Bernd Weltin als Sprecher des Landratsamtes mit.

Wieder ohne Schulden

Der Kurs, den die Gemeinde Altheim in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, hat sich bewährt: Altheim werde zum Ende des Jahres 2018 wieder schuldenfrei sein und auch Rücklagen auf der hohen Kante haben, schreibt Robert Rewitz. So könnten 2019 wieder neue Projekte begonnen und auch gut finanziert werden.

Bei den Sportanlagen sollen neue Parkplätze geschaffen werden und zusammen mit der SG Altheim ist geplant, das Sportheim zu erweitern. So solle es – da zwischenzeitlich alle Lokale im Ort geschlossen sind – auch weiterhin die Möglichkeit geben, dass Feste oder private Feiern im Dorf stattfinden können, schreibt Rewitz. Die Gemeinde hofft hier auf Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und aus dem Ausgleichstock.

Die weiteren Großprojekte, wie die seit Jahren diskutierte Sanierung der Abwasserbeseitigung oder auch der Neubau des Rathauses mit Aussegnungsplatz, sollen 2019 weiterentwickelt werden. Die Pläne, wie ein solches barrierefreies und multifunktionales Gebäude aussehen könnte, wurden bereits 2013 vorgestellt. Damals wurden die Baukosten auf 1,1 Millionen Euro beziffert. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Finanzierung darstellt, schreibt Rewitz. Eines sei klar: Gleichzeitig könnten beide Projekte nicht umgesetzt werden, dann sei die Verschuldung zu hoch.