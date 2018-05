Fest Altheim feiert Pfingstfest

Beim 43. Pfingstfest der SG Altheim konnten Besucher in Urlaubsgefühlen schwelgen: Das Motto des Programms beim Heimatabend lautete „Ab in den Süden“ . Mit den „Powerschlümpfen“ ging es etwa auf die Insel Ibiza. © Foto: Emmenlauer

Altheim / Renate Emmenlauer

Der Heimatabend gilt seit jeher als Höhepunkt beim Pfingstfest der SG Altheim. Nicht von ungefähr war das Festzelt am Sonntagabend wieder rappelvoll. Mamas, Papas und Großeltern hatten die ersten Reihen belegt, um die Sprößlinge bei ihren Auftritten zu bestaunen und zu beklatschen. Auch andere Bürger hatten sich zum „Heimatfest“ eingefunden, um das Programm und das Miteinander zu erleben. Denn Heimatabend in Altheim ist gleichbedeutend mit Bürgerfest, aktivem Vereinsleben, Zusammenhalt und Traditionspflege. Und: Wo sich die Festveranstalter andernorts krampfhaft überlegen, welche Musikgruppe das Zelt füllen könnte, gestalten in Altheim die Bürger ihr Programm selbst.

Seit Anfang des Jahres geprobt

Mitglieder der drei Abteilungen Fußball, Turnen und Tennis hatten sich wieder ins Zeug gelegt, um den Besuchern einen unterhaltsamen Abend zu bescheren. Koordiniert von Sarah Rehm war seit Anfang des Jahres fleißig geprobt worden, Eltern hatten die Kostüme geschneidert. 90 Kinder, Jugendliche und Erwachsene füllten unter dem Motto „Ab in den Süden“ die Bühne und ließen das Publikum in Urlaubsgefühlen schwelgen.

Das Moderatoren-Duo Kerstin Schmidt und Bernd Rech waren in bester Urlaubsstimmung und meinten mit Blick in die Besucher: „Ihr seid wohl alle reif für den Urlaub. Heute gibt es Urlaubsgefühle pur in Altheim.“ Von der Band „Hot Chilli“ mit Sommer-Sonne-Strand-Musik gehörig angeheizt, ging die fröhliche Urlaubsreise mit den „Zappelfüßen“ von Elke Gehrlein los. Acht Dreikäsehochs samt ihren Mamis begeisterten als freche Pippis und fürchtige Seeräuber in der Villa Kunterbunt beim „Schweden-Taka-Tuka-Mix“. Dann führte die Reise zur Partyinsel Ibiza mit einer quirligen Show der acht „Powerschlümpfe“, geleitet von Heike Kottmann.

Anita Benkendorf und Sabrina Sameisla lagen mit dem Last-Minute-Trip ihrer „Turntiger“ goldrichtig. Passend zum Motto „Ab in den Süden“ gab es Spaß pur als fesche Wandersburschen und süße Laola-Mädchen. Die Zuschauer klatschten im Takt mit. Dass die „Starkids“ von Karin Livaja auch am Strand von Malibu eine gute Figur machen, präsentierten zehn Mädchen und Jungs als „Baywatch“-Rettungsschwimmer mit sportlichen Übungen bei coolem Sound. Martina Bierer und ihre „Athletics“ – acht Mädchen, zwei Jungs – brachten die Bühne mit Sommerhits von Loona bis Alvero und Luis Fonsi zum Beben.

Überraschung für den Moderator

Nach der Pause wurden Tamara Huber sowie ihre „Athletics“ für einen temperamentvollen Kuba-Trip und ihre zwei Dutzend Tenniscracks für den amüsanten Flug nach Griechenland bejubelt. Nicht zuletzt ging das Publikum bei den aktiven Fußballern und ihrem ausgelassenen Mannschaftsausflug nach „Malle“ mit.

Als Überraschung für den langjährigen Moderator Bernd Rech, der sein Amt am Sonntag zum letzten Mal ausübte, lieferten einzelne Gruppen einen höchst amüsanten Rückblick aus den vergangenen zehn Heimatabenden, passend zum jeweiligen Motto. Ohne Zweifel ein tolles Geschenk für Bernd Rech und für die zahlreichen Akteure, die sich Jahr für Jahr ins Zeug legen.

Gut besucht war beim Pfingstfest auch die Musikparty am Samstag. Gestern blieben viele Besucher nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen und zum Mittagstisch, musikalisch unterhalten vom Musikverein Öpfingen. Das sportliche Angebot beim 43. Pfingstfest der SG Altheim lieferte zudem wieder tolle Begegnungen rund um den Fußball.