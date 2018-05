Finanzen Altheim ist wieder schuldenfrei

Altheim / Von Julia-Maria Bammes

Der Haushaltsplan 2018 stelle eine Zäsur dar, sagte Altheims Bürgermeister Robert Rewitz am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats. Eine Zäsur deshalb, weil die Gemeinde Ende des Jahres wieder schuldenfrei sein wird. Im Haushaltsjahr 2013 hatte Altheim erstmals ein Darlehen aufnehmen müssen.

Der Rücklage können knapp 221 000 Euro zugeführt werden, die außerordentliche Tilgung ist mit gut 270 000 Euro veranschlagt. Ende des Jahres soll die Rücklage auf knapp 370 000 Euro gewachsen sein, sagte Rewitz. Abzüglich des gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen-Mindestbetrags von gut 27 000 Euro bleiben also gut 340 000 Euro, die für künftige Vorhaben angespart werden können. Ein großes Projekt, das in den kommenden Jahren ansteht, ist etwa die Neugestaltung der Abwasserbeseitigung.

Eine Besonderheit im Etat ist, dass darin nun die Finanzierung der Erschließung des Baugebiets „Beim Altheimer Schloss“ aufgezeigt wird. Die Finanzierung war ursprünglich außerhalb des kommunalen Haushalts auf Darlehenskonten dargestellt worden. Diese Sonderkonten wurden aber im vergangenen Jahr aufgelöst. In dem Gebiet können mittlerweile auch Bauherrn, die nicht aus Altheim sind, ein Haus bauen.

Salina Zoller von der Kämmerei skizzierte die Eckdaten des Etats: Er hat ein Volumen von 2,74 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 1,31 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 1,43 Millionen Euro. Die Steuersätze bleiben unverändert. Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ist nicht möglich.

Größter Ausgabeposten sind die Personalausgaben mit gut 100 000 Euro. Umlagen müssen bezahlt werden: Kreisumlage (222 000 Euro), Gewerbesteuerumlage (46 000 Euro) und Finanzausgleichsumlage (180 000 Euro). Bei den Einnahmen rechnet man mit 300 000 Euro Steuern sowie mit 568 000 Euro Schlüsselzuweisungen. „Uns beutelt immer noch die instabile Einnahmesituation“, sagte Rewitz.

„Wir leisten uns nichts Außergewöhnliches“, stellte der Bürgermeister fest. Im Verwaltungshaushalt steht etwa Geld für die Feuerwehr bereit, unter anderem für den Einbau eines Dachfensters (1000 Euro), Werkzeuge (4500 Euro) und Dienstkleidung (5000 Euro). An die Allmendinger Schule zahlt Altheim 49 750 Euro, auf den Altheimer Kindergarten entfallen knapp 125 000 Euro. Der Chor Fortissimo erhält 150 Euro, das Seniorenteam 200 Euro, die Landfrauen 150 Euro und die SG Altheim 1100 Euro.

Ende 2021 wieder ein Minus

Aus dem Vermögenshaushalt bezahlt Altheim 7000 Euro anteilig für den Umbau der Rektorate in der Allmendinger Schule. Für die Toilettensanierung im Sportheim der SG stehen 1500 Euro bereit und für den Bau einer Garage beim Sportheim 10 350 Euro.

Für 2019 und 2020 sind keine weiteren Schulden vorgesehen, allerdings wird – so sieht es die langfristige Finanzplanung vor – bereits Ende 2021 wieder ein Minus von knapp 309 000 Euro im Haushalt stehen, unter anderem wegen Ausgaben für die Abwasserbeseitigung.. „Unsere Situation ist nicht trostlos, sondern so, dass man damit leben kann“, sagte Rewitz, machte aber auch klar, dass Altheim in Zukunft von Zuschüssen abhängig sein werde.