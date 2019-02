Zur Person Als Schreiner nach Kenia

Schelklingen / ben

Aufgeregt sei er, sagt Andreas Hilsenbeck. Der 18-Jährige Schelklinger plant eine spannende Reise. Als erster Urspringschüler fliegt er im nächsten Monat zur Partnerschule nach Kenia, um dort ehrenamtlich in einer Schreinerei zu arbeiten. Er repariert alte Schulmöbel und fertigt neue.

Das nötige Wissen dazu hat er: Hilsenbeck hat neben seinem Abitur auch eine Schreinerlehre an der Urspringschule gemacht, im Sommer steht die Gesellenprüfung an. Zuletzt hat er noch ein halbes Jahr Praktikum bei der Schreinerei Braig in Allmendingen absolviert. Die Reise nach Kenia birgt abenteuerliche Aspekte. So muss er am nächstgelegenen Flughafen in Mombasa am Tag ankommen, weil die anschließende Fahrt durch den Busch in der Nacht zu gefährlich ist. Die Stadt Malindi, die der Schule am nächsten liegt, hat keinen internationalen Flughafen.

Die Urspringschule unterstützt seit Jahren das Desturi-Projekt, das Strukturen für Schulbildung und medizinische Versorgung im einen der ärmsten Regionen der Welt, mitten im ostkenianischen Busch, aufbaut. So fließt der Erlös des Urspring-Standes auf dem Schelklinger Nikolausmarkt in das Projekt.

Hilsenbeck sagt, er suche noch Sponsoren für seine Reise – wer die Fahrt unterstützen will, kann sich bei Dr. Rainer Wetzler von der Urspringschule melden. Der 18-Jährige hat übrigens schon klare Ziele für die Zeit nach seiner Rückkehr: Zunächst legt er die Schreiner-Gesellenprüfung ab, im Oktober beginnt er dann beim Landratsamt Ulm und der Hochschule Mosbach ein duales Studium als Bauingenieur.

Info Mehr über das Projekt unter

www.desturi.de