Die wirtschaftliche Blüte kam für Allmendingen durch den Bahnanschluss“, sagt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann. „Für uns ist das ein Anlass, dieses Jubiläum würdig zu begehen und es zwei Tage lang zu feiern.“ Mit Walter Kneer hat die Gemeinde einen profunden Kenner der Ortsgeschichte an der Hand, der diese „Erfolgsgeschichte für Allmendingen“, wie Teichmann sagt, zu einer 40-seitigen Broschüre zusammenfasste und bei der Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten tatkräftig mithalf.

Anfang des 19. Jahrhunderts war Allmendingen ein kleines Dorf im Oberamt Ehingen mit 850 Einwohnern. Die Allmendinger galten als Bettelvolk. Es gab Kleinbauern und ein paar Zement­hersteller, die das gebrannte Material teilweise in umgebauten Getreidemühlen zerkleinerten.

Die Entscheidung der Württembergischen Kammer der Abgeordneten zum Bau einer Bahnstrecke zwischen Ulm und Ehingen brachte den großen Aufschwung. „Ausschlaggebend waren wirtschaftliche Interessen wie die Zementindustrie und der große Waldreichtum der Schwäbischen Alb“, schreibt Walter Kneer, der zusammen mit dem Arbeitskreis Heimatgeschichte und Christine Baumbast-Neher die Ausstellung konzipierte.

Schmalzbrot und Kutteln

Von 1839 an gab es auf der Linie Ulm, Söflingen, Ehrenstein, Gerhausen, Blaubeuren, Schelklingen, Allmendingen und Ehingen rund 30 Zementhersteller. Die Bahnstrecke durch das Allmendinger Ried wurde von Herbst 1867 bis Juni 1869 gebaut. Als Arbeitsgeräte dienten Pickel, Schaufeln, Steinbohrer und Baulorenwagen. Die erste Fahrt auf der neuen Strecke fand am 2. Juni 1869 mit der Lokomotive „Künzelsau“ statt. Gefeiert wurde am 13. Juni in Ehingen. „Und zwar mit Leberwurstbroten, Schmalzbrot und sauren Kutteln“, ergänzt Christine Baumbast-Neher. Diese Speisen werden auch beim Jubiläumsfest am Freitag, 15. März, um 18.30 Uhr wieder gereicht.

Der Eisenbahnanschluss brachte dem Dorf Allmendingen einen immensen Erfolg: Gewerbetreibende siedelten sich an und die Gewerbesteuereinnahmen schossen förmlich in die Höhe. Im Jahr 1901 hatte Allmendingen unter den 47 Gemeinden im Oberamt Ehingen nach der Stadt Ehingen die höchsten Gewerbesteuereinnahmen. „Im Grunde hätten wir ohne Bahn auch kein Waldfreibad“, schlägt Florian Teichmann den Bogen bis in die Gegenwart.

Für die Ausstellung „150 Jahre Donautalbahn“ im Bürgerhaus hat der Arbeitskreis Heimatgeschichte seit Herbst 2018 diverse Vorbereitungen getroffen und unter anderem ein großes Bahnsignal aufgetrieben. In der Ausstellung werden alte Fahrpläne, Fahrkarten, Uniformen, Miniatur-Lokomotiven, Streckenpläne und ein Bahnhofschild zu sehen sein.

„Wir bekamen auch die Monatsfahrkarte aus dem Monat April 1933 von Bürgermeister Philipp Pfinder“, erläutert Walter Kneer. Philipp Pfinder wurde im April 1933 von der Gestapo verhaftet und ist der Vater von Bürgermeister Paul Pfinder, der von 1945 bis 1957 Schultes im Ort war. Zudem hat die Firma Schwenk ihr Archiv geöffnet und Exponate bereit gestellt. Dazu hat der Arbeitskreis Informationen übersichtlich aufgearbeitet und bietet ein Preisrätsel an. Das Gewicht eines etwa 40 Zentimeter langen Gleisstücks soll erraten werden. Der Gewinn: Ein Ausflug mit dem Oldtimer von Spediteur Wolfgang Fuchs. Da in dem Bus zwölf Personen Platz haben, wird es mindestens zehn Gewinner geben. Der Halbtagesausflug führt auf die Lutherischen Berge und nach Münsingen (mit Abschlusseinkehr).