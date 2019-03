Die Fasnetszeit ist geprägt von zahlreichen Bräuchen. Eine Tradition, die so manchem unbekannt sein dürfte, wird jährlich im Allmendinger Gemeindezentrum aufrecht erhalten – das Funkenringwürfeln, das direkt nach der Fasnet stattfindet.

Auch am Samstag versammelten sich dort gut ein Dutzend Allmendinger zum gemeinsamen Würfeln. Die Tradition lässt man bereits seit mehr als 30 Jahren aufleben. Dabei versammeln sich Jung und Alt um mehrere bereitgestellte Tische. Gewürfelt wird im Kreis herum. Derjeniger, dessen Würfel nach einem Durchgang die höchste beziehungsweise niedrigste Augenzahl aufwiesen, verdiente sich einen so genannten Funkenring. Das kreisförmige Hefegebäck erfreut sich bei den Teilnehmern schließlich großer Beliebtheit, sei es zum Sofortverzehr oder zum Frühstück am Sonntagmorgen. Je nach Wahl mit oder ohne Rosinen.

Der Erfolg steht nicht im Mittelpunkt. „Ursprünglich stammt der Brauch aus dem Allgäu“, erklärt Inge Braig, die im Rahmen ihres Engagements im Kirchengemeinderat auch das Funkenringwürfeln organisiert. Für die meisten der Spieler hat die Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender. Wie es nun einmal so ist, wenn der Zufall im Spiel ist, kann allerdings nicht jeder vom Glück verfolgt sein. Da kann es passieren, dass einer mit beiden Händen voll Gebäck den Heimweg antritt, während andere leer ausgehen. Aber abgesehen davon stand dem gemütlichen Beisamensein bei Kaffee und Tee nichts im Wege.