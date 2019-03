Lebensweg Allmendinger wird zum Diakon geweiht

Allmendingen / Julia-Maria Bammes

Klar, er war Ministrant, aber nicht besonders lang, erzählt Michael Sankowsky. Eine „klassische Sakristeikarriere“ liegt nicht hinter ihm. Dennoch: Am 16. März wird Sankowsky gemeinsam mit sechs anderen Männern in Rottenburg zum Diakon geweiht.

Michael Sankowsky ist mit 39 Jahren ein sogenannter Spätberufener. Er wuchs in Allmendingen auf, besuchte nach der Hauptschule im Ort in Ehingen die Wirtschaftsschule, eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Schlecker folgte. Danach arbeitete er in der IT-Branche.

Die Frage, ob er Priester werden solle, habe ihn schon immer beschäftigt, erzählt Sankowsky. Ein Ereignis, das ihn letztlich zu der Entscheidung bewogen hat, gab es nicht. Der Entschluss reifte. Um sich auf das Theologiestudium vorzubereiten, lebte Sankowsky von Oktober 2013 an für ein Jahr im Wilhelmsstift in Tübingen. Früher sei es ihm vor allem um die Suche nach sich selbst und nach der eigenen Berufung gegangen – oder weniger fromm – nach seinem Platz im Leben, erzählt Michael Sankowsky.

Doch während der Zeit in Tübingen wurde immer klarer, dass es im gelebten Glauben vielmehr um den Dienst für andere gehe. Im Anschluss studierte er vier Jahre Theologie am Studienhaus St. Lambert, ein Priesterseminar – „zugeschnitten auf Spätberufene“ – in Rheinland-Pfalz.

Viel Zuspruch erfahren

Die Reaktionen auf seine Entscheidung, Priester zu werden, seien „überraschend positiv“ gewesen, sagt Sankowsky. Er habe durchweg viel Zuspruch erfahren. Auf das persönliche Gespräch und die Begegnung mit Menschen freue er sich, sagt der 39-Jährige. Ebenso auf das Spenden der Sakramente, „die ansetzen, wo sich im Leben des Menschen grundsätzlich etwas ändert“. So könnten die Menschen konkret erfahren, dass Gott ihre Wege mitgeht.

„Viele Dinge, die wir gerade als Kirche tun, sprechen die Menschen vielleicht heute nicht mehr an“, sagt der künftige Priester. Jugendgottesdienste etwa, die in anderer Gestalt als ein Hochamt daherkommen, würden nicht nur von Jugendlichen, sondern auch von vielen Älteren besucht. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Menschen nach anderen Gottesdienstformen suchen. Er glaube nicht, dass das Thema Glaube „vom Tisch ist“. Dass das Priesteramt durch Missbrauchsskandale in ein negatives Licht gerückt ist, „macht mich traurig“. Wichtig sei für ihn, dass es auch Orte und Möglichkeiten zum Austausch und zum Auftanken gebe, sagt der künftige Diakon. Das kann etwa ein Spaziergang oder ein Treffen mit Freunden sein; ein besonderer Ort sei für ihn auch die Gemeinschaft der Augustiner in Würzburg, deren Art den Glauben zu leben, ihn fasziniert habe.

In welcher Gemeinde sie Dienst tun werden, erfahren Sankowsky und die anderen Diakone erst nach der Weihe. Am 31. März treten sie ihren Dienst an, im Juli 2020 folgt die Priesterweihe.