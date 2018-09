Soziales Allmendingen: Laufen für den guten Zweck

Allmendingen / JOHANNES MAIER

Die Schüler sämtlicher Klassenstufen aus Allmendingen haben sich gestern Morgen zum Spendenlauf getroffen. Im Vorfeld hatten die Schüler sich Sponsoren aus dem Familien- und Freundeskreis organisiert, die für jede bewältigte Runde einen Beitrag ihrer Wahl beisteuerten. Die erlaufenen Spendenbeträge gehen jeweils zur Hälfte an den Verein „Hieroniemuß’ Doctor-Clowns“ und an die Gehörlosenschule St. Vincent in Tansania.

„Uns war es wichtig, dass wir sowohl etwas in Deutschland als auch im Ausland unterstützen“, sagte Grundschul-Rektorin Susanne Schelkle. Die Idee für den Lauf sei ursprünglich dem Elternbeirat rund um den Elternbeiratsvorsitzenden Uwe Oppelz entsprungen. Oppelz, zahlreiche andere Eltern, Lehrer und Freiwillige sorgten denn auch für die passenden Rahmenbedingungen – sei es beim Vorbereiten der Laufstrecke oder auch bei der Organisation von Verpflegung.

Wissen, wofür man läuft

Um den Kindern einen Einblick zu bieten, für wen und was sie den Lauf auf sich nehmen, gab es vor Beginn des Laufs ein paar besondere Gäste. Als Vertreter der Doktorclowns war Professor Doktor Hieroniemuß Pinkel (Reinhard Böhm) gekommen und stand Frage und Antwort über seine Tätigkeit als Klinik-Clown.

Außerdem statteten die Vinzentinerinnen Schwester Gloria und Schwester Priscilla den Schülern einen Besuch ab. Für die Untermarchtaler Ordensgemeinschaft sind die Schwestern in Tansania tätig. Mit mehr als zehn Gleichgesinnten betreuen die Schwestern in Ruhuwiko die Gehörlosenschule St. Vincent.

Die im dortigen Internat wohnenden Kinder können trotz ihrer Behinderung in sieben Klassen am Schulunterricht teilhaben. Außer­halb des regulären Unterrichts haben die Schüler Unterricht im Nähen oder Schreinern, der ihnen eine berufliche Ausbildung ermöglicht.

Stolz und motiviert waren die Kinder dann pünktlich zum Startschuss bereit, auf den 200 Meter langen Runden für andere Kinder an ihr eigenes Limit zu gehen.