Parteien Allmendingen: Drei CDU-Räte kandidieren erneut

Allmendingen / Stefan Bentele

„Es war noch nie so schwierig, Leute für ein Ehrenamt zu gewinnen“, sagt Walter Haimerl, Vorsitzender der CDU Allmendingen/Altheim über die Vorbereitungen für die Liste zur Gemeinderatswahl im Mai. Von den derzeit zehn amtierenden Gemeinderäten hören laut Haimerl sieben auf, die Räte Dieter Hammer, Wolfgang Fuchs und Carina Rathgeb kandidieren erneut. Mit einem weiteren Gemeinderat befindet er sich noch im Gespräch. Er vernehme in der Gemeinde immer wieder Kritik an Entscheidungen aus dem Gremium, sobald er aber vorschlage, dass sich der Kritiker selbst einbringen solle, heiße es: „Ich habe keine Zeit.“

Obwohl sieben aufhören, ist Haimerl zuversichtlich, die CDU-Liste in Allmendingen mit Kandidaten voll zu bekommen. 18 Listenplätze sind im Kernort möglich, zwölf Kandidaten zeichnen sich ab, mit zehn weiteren befindet er sich im Gespräch. Es werde jetzt schon deutlich, dass sich der Gemeinderat zumindest mit Blick auf die CDU-Kandidaten verjünge. Ferner stellen Frauen knapp die Hälfte der Kandidaten. In den ersten beiden Märzwochen soll die Nominierungsveranstaltung abgehalten werden, am selben Abend findet dann zudem die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen statt.

In Allmendingen als Kernort werden zwölf Gemeinderäte gewählt, Niederhofen stehen gemäß Unechter Teilortswahl zwei sichere Plätze zu, Weilersteußlingen, Ennahofen und Grötzingen jeweils ein Platz.