Gülletag in Blienshofen Landwirtschaft: Alles rund um den natürlichen Dünger

Der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen informiert beim „Gülletag“ in Blienshofen.

Der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen startet in das „Jahr der Landwirtschaft im Alb-Donau-Kreis“ (wir berichteten). Im Februar geht es um das Thema „Gülle“. Dazu veranstaltet der Kreisbauernverband am Samstag,

16. Februar, einen Informationstag auf dem Hof der Familie Knab in Blienshofen. Besucher erfahren beim „Gülletag“ alles über Inhaltsstoffe, Ausbringung und Sperrzeiten, teilt Andreas Braig, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen in einer Pressemitteilung mit.

Seit dem 1. Februar ist die Sperrfrist für die Ausbringung stickstoffhaltiger Dünger aufgehoben. Es darf also wieder mit so genanntem Wirtschaftsdünger – also mit Gülle und Mist – gedüngt werden. Gülle oder Mist sei der natürlichste Nährstoffdünger in der Landwirtschaft, heißt es in der Pressemitteilung des Kreisbauernverbands zur Gülleausbringung.

Organische Substanzen

Der organische Dünger fällt sowohl auf jedem viehhaltenden Betrieb als auch in jeder Biogasanlage an. Das Düngen ist damit ohne industriell hergestellte Dünger (Mineraldünger) möglich. Die fossilen Ressourcen würden dabei geschont, schreibt der Kreisbauernverband weiter.

Tierhaltung und die Verwendung von Wirtschaftsdünger in Form von Gülle und Mist seien somit Kernelemente einer nachhaltigen Landwirtschaft. Die Nährstoffe werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft dem Boden wieder zugeführt. Zusätzlich zu den Nährstoffen enthalten Gülle und Mist organische Substanzen, also beispielsweise Stroh oder verdautes Futter, die als Ausgangsstoff für die Humusbildung im Boden dienen und für viele Bodenlebewesen eine wichtige Nahrungsgrundlage darstellen. Der im Wirtschaftsdünger enthaltene Stickstoff sei einer der wichtigsten Nährstoffe für die Pflanzen. Der Düngebedarf der Kulturen muss dabei zuvor von jedem Landwirt berechnet werden.

Die Ausbringtechnik von Wirtschaftsdünger habe sich in den vergangenen Jahren positiv weiterentwickelt. Umweltfreundliche Ausbringtechniken seien auf dem Vormarsch und würden von den Landwirten heute zu rund 60 Prozent eingesetzt. Die größte Menge von Wirtschaftsdünger werde mittlerweile bodennah mit Schleppschlauchtechnik ausgebracht, informiert der Kreisbauernverband weiter. Damit würden nicht nur Gerüche minimiert, sondern auch die Emissionen von Klimagasen und die Stickstoffverluste gesenkt.

Positiver Trend

„Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung darf die Gülleausbringung nicht vollumfänglich im Zusammenhang mit der Nitratbelastung im Grundwasser gleichgesetzt werden.“ Der jüngste Nitratbericht der Bundesregierung zeige einen positiven Trend. In Baden-Württemberg seien nahezu alle Grundwasser-Messstellen weit unter dem Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Laut Bericht wurde an allen Messstellen für oberirdische Gewässer der Zielwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter eingehalten. An 98 Prozent der Messstellen in Fließgewässern und an 72 Prozent in Seen sei für Nitrat ein abnehmender Trend zu verzeichnen. Auch darüber wird am „Gülletag“ informiert.

Info Die Informationsveranstaltung des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen findet am Samstag, 16. Februar, von 14 Uhr an bei der Firma Knab Gbr in Blienshofen (St. Moritz-Str. 3) statt.

