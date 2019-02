Moment mal Alles für die Tonne?

Ehingen / Stefan Bentele

Hübsch sah’s gestern Morgen vor dem Ochsen am Marktplatz aus, die zur Abfuhr bereitgelegten Gelben Säcke gaben dem Stadtbild dort und an vielen anderen Ecken in Ehingen einen ansehnlichen Farbtupfer in diesen tristen Wintertagen. So gesehen, kann kommende Woche im Gemeinderat gar nichts schief gehen, wenn die Räte zwischen Sack oder Tonne wählen und dem Landratsamt als Favorit melden: Gelb bleibt das Stadtbild am Mülltag so oder so.

Spannend wird, wie die Stadträte die Empfehlung der Verwaltung aufnehmen, die Säcke beizubehalten angesichts der Vor- und Nachteile beider Behältnisse. Die sind in der Sitzungsunterlage, anders als die Gelben Säcke in den Gassen, fein säuberlich aufgereiht. Sack und Tonne weisen gleich viele Punkte bei den Nachteilen auf, bei den Vorteilen hat die Tonne allerdings gegenüber dem Sack die Nase vorn – sogar sprichwörtlich beim Blick auf die Geruchsbelästigung im Vergleich zum Sack.

Doch vielleicht folgen die Stadträte in ihrer Entscheidung ja gar nicht der Nase, sondern dem Geldbeutel, denn laut Verwaltung entstünden bei der Tonne höhere Beschaffungskosten für die Entsorger. Stimmt schon, aber wie, fragt sich die Moment-mal-Redaktion, war das noch gleich bei der Restmülltonne?

Und letztlich spricht aus Sicht der Verwaltung gegen die Tonne die Transparenz. Die darf man auch hier sprichwörtlich nehmen: Die Müllwerker können durch die hauchdünnen Gelben Säcke hindurchlugen und erkennen, ob da wirklich der korrekte Müll als Müll entsorgt wird – was beweist, dass die Dünnhäutigkeit der Säcke keinesfalls finanzielle Ursachen hat, sondern einem durchdachten Kontroll-Konzept folgt. Wir ziehen den Hut vor so viel Gewitztheit und fragen abschließend offen: Also alles für die Tonne?