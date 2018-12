Hausen ob Urspring Alle helfen beim „Advent im Dorf“

Next

Der Advent im Dorf ist eine Gemeinschaftsaktion der Vereine in Hausen. Der Gesangverein sangt Lieder, Dirigent Alexander Lotz begleitete die Sänger mit dem Akkordeon. © Foto: Joachim Schultheiß

Der Andrang war groß beim vierten „Advent im Dorf“ in Hausen ob Urspring. Die Veranstaltung beim Feuerwehrhaus ist beliebt. © Foto: Schultheiß

Hausen ob Urspring / Joachim Schultheiß

Gebasteltes und Kulinarisches war wieder in Hausen ob Urspring zu erwerben. Viele Besucher nutzten das Angebot.

Gedränge herrschte schon kurz nach der Eröffnung des „Advent im Dorf“ auf dem Dorfplatz in Hausen ob Urspring. Die Gemeinschaftsaktion der örtlichen Vereine und einiger Privatpersonen fand am Samstagnachmittag bereits zum vierten Mal beim Feuerwehrhaus statt. „Mit dem Wetter haben wir auch dieses Mal wieder Glück“, äußerte sich Ortsvorsteher Jürgen Glökler sehr zufrieden angesichts des Besucherandrangs. Der Christbaumverkauf der Familie Kräutle, gleich am Eingang zum Adventsmarkt, florierte. Vor dem Feuerwehrhaus starteten Kutschfahrten mit Edith Harscher aus Schmiechen und ihren Kaltblütern.

Krippenspiel der Dorfjugend

Die Fahrten durchs Dorf fanden rege Beteiligung. Die Dorfjugend führte ihr Krippenspiel bereits zum zweiten Mal auf. Früher sei es immer im Gasthaus „Sonne“ zur Aufführung gekommen. Es passe aber sehr gut zu der Veranstaltung, sagte Glökler dazu. Der Gesangverein unterhielt die Marktbesucher mit Liedern zum Advent. Dirigent Alexander Lotz begleitete die Sänger mit dem Akkordeon.

Die Veranstalter hielten wieder ein reichhaltiges kulinarisches Angebot bereit. Feuerwürste gab es natürlich bei der Feuerwehr. Das selbst gebackene Bauernbrot und Hägemark der Landfrauen waren schnell vergriffen. Liköre aus Eigenproduktion und selber gestrickte Wollsocken waren als Mitbringsel beliebt. Am Stand der Ministranten gab es wieder süße Waffeln und Punsch, während die Sportjugend Bier und antialkoholische Getränke ausschenkte. Mit Gulaschsuppe und Landfrauenbrot konnten sich die Besucher an der Südtiroler Hütte stärken. Schüttelbrot und Speck sowie Birnenschnaps und Liköre – alles sei selber importiert, berichtete Standbetreiber Sven Müller.

Imker beantworten Fragen

Die beiden Imker Uli Rauscher und Helmut Weber verkauften Honig und beantworteten gerne Fragen zu ihrem Hobby. Handwerkliches aus Holz war am Stand der Familie von Andreas Glökler zu erwerben. Nach Einbruch der Dunkelheit beschenkten St. Nikolaus und Knecht Ruprecht die Kinder.

