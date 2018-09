Forum Alexander Baumann: „Ich sehe da kein Defizit“

Ehingen / Jana Zahner, Bernhard Raidt

Die Wohnungssituation, die Einkaufsmöglichkeiten, der Wunsch nach mehr Präsenz des Oberbürgermeisters in den Teilorten – beim SWP-Forum am Dienstag in der Lindenhalle stellte sich Alexander Baumann den Fragen von Bürgern und Redakteuren. Konzentriert, bis ins Detail sachkundig, aber auch durchaus offensiv vertrat Baumann seine Politik der vergangenen acht Jahre.

Wohnraum Los ging’s mit Meinungen der Bürger: Die SÜDWEST PRESSE hatte sich auf dem Ehinger Wochenmarkt umgehört und dabei klare Aussagen gesammelt. „A Katastroph“ sei das mit der Wohnungssituation in Ehingen, sagte eine Bürgerin. SWP-Redakteur Stefan Bentele hakte nach. Fakt sei, dass in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Menschen nach Ehingen gezogen seien, antwortete Baumann. In diesem Zeitraum seien 250 städtische Bauplätze erschlossen worden, so sei auch das Zeppelin-Gelände für das Wohnen aktiviert worden. Baugenehmigungen für 1000 Wohnungen seien erteilt worden. Im Baugebiet Rosengarten werde die nächste Erschließung für Bauplätze vorbereitet. In der zweiten Hälfte nächsten Jahres könnten die Pläne soweit sein. Bentele fragte nach dem Vorgehen der Stadt beim verkauften, aber seit längerem leerstehenden Rossmanith-Gelände in der Unteren Stadt. Aus dem Fall werde man Konsequenzen ziehen, sagte Baumann. Verträge sollen künftig mit einer Rückfallklausel versehen werden. Auch Leute ohne dicken Geldbeutel müssten sich Wohnungen leisten können, sagte SWP-Redakteurin Julia-Maria Bammes. Baumann erwiderte, dass die Stadt die Grundstücke zu erträglichen Preisen veräußere. Ferner sei der Grundsteuer-Hebesatz in Ehingen seit vielen Jahren niedrig. Baumann regte die Politik an, mehr Wohngeld zur Verfügung zu stellen.

Nahversorgung Vor acht Jahren sei das Einkaufen noch ein großes Thema gewesen. Seitdem habe sich viel getan, sagte Baumann: Norma habe sich in der Stadtmitte angesiedelt, es gebe die Märkte in der Adolff-Straße und einen Biomarkt auf dem ehemaligen Aldi-Platz. Zudem gebe es zweimal pro Woche tolle Wochenmärkte in der Innenstadt, ein Lebensmittelhändler soll in Bucks Höfle öffnen. Es gebe keinen Notstand, sagte der OB. Auf die Frage von Stefan Bentele, wo er einkaufe, sagte Baumann: „Ich finde in Ehingen alles, was ich brauche.“

Teilorte Mehr Präsenz in den Teilorten war von Baumann bei seiner „Dialog-Tour“ gefordert worden. Fakt sei, dass sein Kalender da eine andere Sprache spreche, sagte Baumann. Er sei sehr viel häufiger in den Teilorten unterwegs als nur alle zwei Jahre. „Ich stehe mit vielen Menschen dort in direktem Kontakt. Ich sehe da kein Defizit.“ Fakt sei aber auch, dass die Große Kreisstadt Ehingen sich bewusst für Ortschaftsverfassungen entschieden habe. In allen 17 Teilorten gebe es Ortschaftsräte und Ortsvorsteher als Ansprechpartner für die Bürger.

Kommunikation Die Kommunikation mit dem Rathaus hatte eine Bürgerin im Film kritisiert. Julia-Maria Bammes wollte Baumanns Meinung dazu wissen. Er kenne den Einzelfall nicht, sagte der OB. Ihm tue es sehr leid, wenn etwas schiefgelaufen sei. Die Marschrichtung der Stadt sei aber ganz anders: Egal auf welchem Kanal der Bürger anfrage, er bekomme eine Antwort.

Kreistag Er trete als Parteiloser bei der OB-Wahl an, antwortete Baumann auf eine Frage Benteles. „Das Amt des Ehinger Oberbürgermeisters war schon immer kein Parteiamt.“ Der OB sei Ansprechpartner für alle Bürger, unabhängig ihrer politischen Einstellung. Aber er werde bei den Kommunalwahlen kommendes Jahr wieder für die CDU für den Kreistag kandidieren, vorausgesetzt, er bekomme einen Listenplatz. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis sei wichtig für Ehingen – etwa beim Krankenhaus.

Kinderbetreuung Stefan Bentele wollte wissen, wie die Stadt genügend Betreuungsmöglichkeiten anbieten will. Baumann gab an, den großen Bedarf wahrgenommen zu haben. Die katholische Kirche habe bereits viele neue Betreuungsplätze ermöglicht. Außerdem versuche die Stadt, „schlummerndes Potenzial“ zu wecken, indem man mehr Ausbildungsplätze und Umschulungsmöglichkeiten einrichte. Die Anzahl der Erzieher habe man so von 70 auf 150 gesteigert. Die Betreuungszeiten sollen künftig flexibler werden, sodass beide Elternteile arbeiten könnten.

Fragen Weitere Themen waren der Glasfaserausbau, die Müllentsorgung und die Entwicklung der Teilorte. Zwei Bürger stellten Fragen: Dr. Jörg Abigt sagte, früher sei das Zusammenleben der Menschen aus verschiedenen Kulturen in der Stadt besser gewesen. Es habe viele Veränderungen gegeben, sagte Baumann. Er verwies auf die Bemühungen der Stadt – etwa, dass die Stelle einer Integrationsbeauftragten geschaffen wurde. Ein Zuhörer sprach das „Nadelöhr“ an der Eisenbahnbrücke in der Mühlstraße an. Ob es da keine Abhilfe gebe? Gedanken über eine Westumfahrung Ehingens zur Entlastung der Mühlstraße gebe es bereits, sagte Baumann. Allerdings brauche man wie immer beim Straßenbau dafür einen langen Atem. Bislang sei die Planung nur ein Strich auf einer Karte durch die Landschaft.