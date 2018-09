OB-Wahl Alexander Baumann als OB wiedergewählt

Ehingen / Stefan Bentele, Rainer Schäffold, Renate Emmenlauer

Um 18.48 Uhr stand das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl fest: Die Ehinger haben Alexander Baumann mit 98,6 Prozent der gültigen Stimmen wiedergewählt. Der 56-Jährige war einziger Kandidat für den Posten an der Spitze der Ehinger Stadtverwaltung. Die Wahlbeteiligung lag mit 26,4 Prozent allerdings deutlich unter dem Wert von vor acht Jahren, als Baumann erstmals als OB in der Großen Kreisstadt kandidierte. Damals hatten 34,6 Prozent der Ehinger gewählt.

„Es ist ein tolles Ergebnis für mich, praktisch gleich wie beim letzten Mal“, sagte Baumann am Abend, nachdem er viele Gratulationen entgegengenommen hatte, unter anderem von Landrat Heiner Scheffold, Stadträten, Feuerwehrleuten und Vertretern aus der Wirtschaft. Zuvor hatte Hauptamtleiter Frank Hohl um 18.48 Uhr Baumann und den gut 60 Wartenden im Bürgerbüro das Ergebnis mitgeteilt – mit einem Blumenstrauß für Gisela Baumann.

Auf die Wahlbeteiligung angesprochen sagte Baumann, dass man sich generell mehr Beteiligung wünsche. „S’isch, wie’s isch.“ Mit Blick auf jene 14 von 28 Wahlbezirken (siehe Seite 18), in denen er 100 Prozent der Stimmen erhalten habe, freue er sich über eine „breite Zustimmung“. Dazu zählen Teilorte wie Altsteußlingen, Kirchbierlingen und Dächingen, aber auch Bezirke wie Längenfeld und Nordstadt.

Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Ehingen, nannte das Ergebnis einen „tollen Erfolg“ und „ein schönes Zeichen für Beständigkeit und Kontinuität in unserer Stadt“. Die Wahlbeteiligung sei „okay“, höher wäre schöner gewesen. Georg Mangold, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat, überraschte das Ergebnis – wie viele andere – nicht. „Mit 26 Prozent kann man leben“, sagte er über die Beteiligung, zumal Baumann davon fast alle Stimmen bekommen habe.

Auch Landrat Heiner Scheffold war gegen 18.15 Uhr ins Bürgerbüro gekommen. „Die 98,6 Prozent sind ein hervorragendes Ergebnis und spiegeln acht Jahre gute Arbeit als Oberbürgermeister wider.“ Baumann habe neue Akzente gesetzt und schwierige Aufgaben gemeistert. „Umso bedauerlicher finde ich daher die schwache Wahlbeteiligung. Die Bürger, die nicht wählen, schwächen unsere Demokratie.“ Auch Alt-Landrat Heinz Seiffert sprach von einem „sehr gutem Ergebnis“, sagte aber auch, Baumann hätte mehr Rückhalt verdient.

Andreas Braun, Bürgermeister in Öpfingen, sieht im Ergebnis ein „schönes Signal für Baumann“. Die Beteiligung sei Folge einer „sehr hohen Zufriedenheit in Ehingen“. Für Fritz Nägele, Bürgermeister in Oberdischingen, ist das Wahlergebnis „eine Dokumentation guter Arbeit“. Innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft mit Öpfingen, Oberdischingen und Griesingen habe Baumann immer ein offenes Ohr. Auch er sieht die Beteiligung als einen Trend der Zeit. Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp lobte Baumann auch aus Sicht der Vereine, die der OB unterstütze. „Er nimmt sich Zeit, auch wenn er sie gar nicht hat.“

Mit mehr Wahlbeteiligung gerechnet

Michael Lohner, Bürgermeister von Munderkingen, bezeichnete das Ergebnis als „hervorragend, es ist verdient“. Baumann sei ein „kompetenter und patenter Kollege“. Die niedrige Wahlbeteiligung liege im Trend der Zeit. Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler sprach von einer „Riesen- Bestätigung“ für Baumann, den er als „Zugpferd und Stütze für die ganze Region“ bezeichnete. Auch er habe mit mehr Wahlbeteiligung gerechnet. Ehingens Bürgermeister Sebastian Wolf freut sich über ein „sehr gutes Ergebnis“ und eine weitere Zusammenarbeit. Er bedauere es sehr, dass Menschen nicht wählen gehen. „Aber es gab eben auch keine kontroversen Themen.“ Kurz nach 19 Uhr spielten Musiker aus Kirchen, Kirchbierlingen, Frankenhofen, Mundingen und Rißtissen auf dem Marktplatz für den wiedergewählten OB Baumann vier Blasmusikstücke. Den Kreismarsch „Von der Alb zur Donau“ dirigierte der alte und künftige OB gut gelaunt selbst. Die Amtseinsetzung Baumanns als neuer OB für die kommenden acht Jahre soll in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 20. Dezember, erfolgen.