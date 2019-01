Hauptversammlung Albverein wirbt um neue Mitglieder

Rechtenstein / swp

Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Rechtenstein/Obermarchtal des Schwäbischen Albvereins hat der Vorsitzende Helmut Geiselhart in der Bahnhofsgaststätte in Rechtenstein an die besonderen Aktivitäten in den vergangenen zwei Wanderjahren erinnert, in denen die Ortsgruppe ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert undd den Jubiläumsbaum gepflanzt hat. Bei 19 Wanderungen war 261 Teilnehmer dabei; dazu kommen die 24 Wanderungen der Senioren. Mit deren Leiter Günter Strobel waren 283 Wanderer unterwegs.

Geiselhart nutzte die Versammlung zu einem Appell, neue Mitglieder zu werben, weil der Mitgliederstand der Ortsgruppe rückläufig sei. Sein größter Wunsch sei nach wie vor eine Familiengruppe zu gründen, sagte der Vertrauensmann und bedankte sich beim Vorstandsteam, dem Ausschuss und den Wanderführern: Ehrenamtliche Wanderführer seien das wertvollste Kapital im Verein und wichtige Werbeträger nach außen.

Wanderer brauchen gute Wege, sagte Geiselhart, deshalb sei die Arbeit der Wegwarte so wichtig. Wegwart Josef Stöhr investierte mehr als 180 Stunden in die Pflege des Wegenetzes. Bürgermeisterin Romy Wurm entlastete die Vorstandschaft und dankte dem Verein für seine Arbeit. Für die eifrigsten Wanderer gab es kleine Präsente. Bei allen Veranstaltungen teilgenommen haben das Ehepaar Waltraud und Karl-Heinz Knupfer sowie Josef Stöhr. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Eugen Huber, Barbara Hänn und Doris Geiselhart geehrt, für 50 Jahre Mitgliedschaft Magdalena Moll. Sie erhielten vom stellvertretenden Gauvorsitzenden Werner Späth eine Urkunde mit Anstecknadel und von der Ortsgruppe ein Wein-Präsent.

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber bestätigt: Helmut Geiselhart als Vorsitzender, Karl-Heinz Knupfer als stellvertretender Vorsitzender, Gerold Häbe als zweiter Stellvertreter, Josef Stöhr als Wegwart, Lore Finsterbusch und Marlene Moll als Beisitzer sowie Annemarie Gumminy und Gerold Häbe als Kassenprüfer. Für das Kassenwesen konnte niemand gefunden werden, weshalb der Vorsitzende Geiselhart dieses Amt für ein Jahr kommisarisch übernimmt. Neu gewählt wurde Martina Reck als Schriftführerin und als Naturschutzwartin.