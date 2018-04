Albverein Albverein vor 125 in „USA“ gegründet

Allmendingen / Walter Kneer und Renate Emmenlauer

Premiere für Florian Teichmann: Der am Donnerstag ins Amt eingeführte neue Allmendinger Bürgermeister hat beim Festakt zum 125-jährigen Bestehen des Albvereins am Samstagvormittag sein erstes Grußwort gehalten. Vertrauensmann Karl-Heinz Juchems hatte zuvor viele Ehrengästen begrüßt, unter anderem , Pfarrerin Angelika Kaspar, Jürgen Thormann von der Firma Schwenk, Bürgermeister a. D. Robert Rewitz, Kreisrat Walter Haimerl – und eben Teichmann.

Der neue Bürgermeister ging nicht nur auf die Historie und Bedeutung der Ortsgruppe als aktiver Teil einer funktionierenden Gemeinschaft in Allmendingen ein, sondern hatte auch ein Geldgeschenk fürs Geburtstagskind. Tanja Waidmann von der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart überbrachte in Vertretung des Präsidenten des Schwäbischen Albvereins eine Ehrenurkunde für die Ortsgruppe. Nach weiteren Grußworten brachte Mundartrednerin Marlies Grötzinger in der ihr gegebenen Art den Anwesenden die schwäbische Sprache näher. Spätestens nach ihrer Interpretation dürfte auch dem Letzten nun klar sein, was hinter dem Begriff „Muckaseckele“ steckt.

Festredner Walter Haimerl, Kreisrat und langjähriger Gemeinderat, ging zunächst in kurzen Worten auf die Entstehung der Ortsgruppe ein. Dabei stellte er fest, dass das Jahr 1893 ein besonderes gewesen sei: Nicht nur der Dieselmotor wurde erfunden und der VfB Stuttgart gegründet, sondern in USA ( „Unserem schönen Allmendingen“) der Schwäbische Albverein.

„Sie haben Natur, Heimatverbundenheit, Wandern und Kultur in all den 125 Jahren in Einklang gebracht und dabei die Pflege der Tradition nicht vergessen“, lobte Haimerl. Heimatverbundenheit und Tradition bedeute auch der wöchentliche Stammtisch im Albvereinsheim. „Selbst mein Vater hat auf diesen wöchentlichen Stammtisch nicht verzichtet“. Ein Bläserquartett des Musikvereins Allmendingen hat die Feier musikalisch gestaltet.

Für langjährige Mitgliedschaft im Albverein wurden mit einer Ehrennadel und Urkunde geehrt: Hans Hinding, Ernst Leichtle (25 Jahre), Ingeborg Schmid (40 Jahre), Marianne Wree, Walter Müllerschön, Ulrich und Thea Kohn, Kurt Dietz (alle 50 Jahre), Heiderose Meyer (60 Jahre). Eine besondere Ehrung erfuhr Renate Schube mit der Silbernen Ehrennadel und dazugehöriger Urkunde des Schwäbischen Albvereins.

Das Jubiläumsfest gestern wurde besinnlich eingeläutet mit einem ökumenischen Festgottesdienst, musikalisch umrahmt von der Veteranenkapelle des Musikvereins „Harmonia“ Allmendingen. Die Harmonia spielte auch zum gut besuchten Mittagstisch auf. Höhepunkte am Nachmittag waren der Auftritt der Volkstanzgruppe Weilersteußlingen und die Übergabe der Fahnenbänder an die Vertreter der teilnehmenden Ortsgruppen. Den Ausklang bildete Stimmungsmusik der „Ehgnerländer“.

20 Helfer im Dauereinsatz

Rund 20 Helfer des Albvereins waren im Dauereinsatz. Mitglieder hatten auch Kuchen und Torten gebacken. Vorsitzender Juchems war mehr als zufrieden. „Es war ein rundum gelungenes Jubiläumsfest“, freute er sich. Ein Bericht über den geschichtlichen Ortsrundgang am Samstagnachmittag folgt.