Natur Albverein beschildert Wanderwege neu

Weilersteußlingen / JOACHIM SCHULTHEISS

Die Vorsitzende Dorothea Heilig berichtete bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsverein Weilersteußlingen, am Freitag über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Die Angebote der Ortsgruppe wurden wieder sehr gut angenommen. Besonders beliebt sind die Abendwanderungen. Der traditionelle Familiennachmittag, der nach einem Jahr Pause wieder veranstaltet wurde, sei ebenfalls gut angekommen. Daher finde er auch dieses Jahr wieder statt. Karl Stark, der Fachwart fürs Wandern, berichtete über neun Wandertouren. Besonders schön sei die Märzenbecherwanderung im Dobeltal bei Zwiefalten gewesen. „Der beliebteste Ausflug ist aber der jährliche Ausflug zum Köhlerwirt nach Münzdorf. Allerdings wird dabei gar nicht gewandert“, sagte Stark augenzwinkernd.

Besonders aktive Senioren

Bei Nachwahlen bestätigten die Mitglieder Wanderwart Stark, Wegwart Gerhard Schaude und den Volkstanz-Verantwortlichen Rudolf Ganser einstimmig in ihren Ämtern. Ebenfalls einstimmig wurden Ernst Erne, Martin Heilig, Edelgard Rupp und Meta Schaude zu Beisitzern gewählt. Für das vakante Amt des Naturschutzwarts stellte sich am Freitagabend im Wanderheim Farrenstall kein Kandidat zur Verfügung.

Besonders aktiv ist die Seniorengruppe mit 43 Wanderungen und insgesamt 389 Teilnehmern. Laut Wegwart Schaude ist die Neubeschilderung aller Wanderwege im vorigen Jahr abgeschlossen worden. 85 Arbeitsstunden habe man dafür aufgewendet.

Viele Arbeitsstunden

Arbeitsstunden waren auch ein Thema im Bericht von Volkstanzwart Rudolf Ganser. Seit 40 Jahren gibt es die Volkstanzgruppe und seit 22 Jahren das Wanderheim Farrenstall. Mehr als 1200 Arbeitsstunden seien in seinem Bereich im letzten Jahr angefallen, berichtete Ganser. In der Jugendarbeit habe man eine dreitägige Winterfreizeit für Kinder organisiert. Zu 24 Probenabenden sei die Volkstanzgruppe zusammengekommen, und im April habe man an den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Ortsgruppe Allmendingen teilgenommen.

Teichmann lobt das Engagement

Monika Schuster, die Kassiererin der Ortsgruppe, legte der Versammlung den Kassenbericht für das Jahr 2018 vor. Den Einnahmen von 8572 Euro stehen 10 168 Euro Ausgaben gegenüber. Der Kassenbestand betrug zum Ende letzten Jahres 5 391 Euro. Die Anzahl der Mitglieder der Ortsgruppe ist leicht von 277 auf 266 zurückgegangen.

Den Kassenbericht von Ramona Ganser, der Kassiererin der Volkstanzgruppe, trug Rudolf Ganser vor. Gesamteinnahmen von 14 862 Euro stehen dabei 13 447 Euro Ausgaben gegenüber. Der Kassenbestand ist somit Ende vergangenen Jahres auf 2509 Euro angestiegen. Bürgermeister Florian Teichmann bedankte sich am Freitag bei den Mitgliedern des Albvereins für ihr großes Engagement. Es trage zum Zusammenhalt auf den Lutherischen Bergen bei.