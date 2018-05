Biosphäre Aktionstag in Hütten

Hütten / ben

Am kommenden Sonntag, 6. Mai, veranstaltet das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten wieder einen Aktionstag mit einem breit gefächerten Programm. Besucher können dabei etwa die Bärentalhöhle erkunden. Das Dorfhaus sowie die Ruine des Schlosses Justingen öffnen ihre Türen, es werden zudem regionale Spezialitäten angeboten.

Welt der Kräuter und der Bienen

Von 11 bis 17 Uhr bietet das kleine Hütten seinen Besuchern wieder ein abwechslungsreiches Programm. Ausgangspunkt ist das Informationszentrum. Interessierte bekommen dort Infos über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie über die Sehenswürdigkeiten des Oberen Schmiechtals. Außerdem ist die Bilder-Ausstellung „Farbfelder-Feldfarben“ zu sehen. Für große und kleine Besucher gibt es Mitmach-Angebote und Führungen. Das Antiquariat Feucht hält zum Aktionstag zahlreiche Natur- und Landschaftsbücher bereit. Mit der Kräuterpädagogin Uta-Susanne Kramer können die Besucher in die Welt der Kräuter eintauchen und bei einem Infostand des Imkerei-Vereins den Weg von der Biene zum Honig erkunden. Ebenfalls vor dem Infozentrum stellt der Hegering Schmiechtal sein Infomobil „Lernort Natur“ vor. Der Förderverein für Kultur und Heimatpflege Hütten bietet Führungen im Dorfhaus Hütten und in der Schlossruine Hohenjustingen an. Das Dorfhaus beherbergt ein kleines Museum mit Wagnerei, Schmiedewerkstatt und Bürstenmacherei, erstmalig betreibt Willi Koch dort eine Messerschleiferei. Im Schlosskeller der Ruine können kühle Getränke genossen werden. Als besonderer Höhepunkt können große und kleine Besucher auf der Schlosswiese beim Kinder-Märchenturnier in die Welt der Ritter eintauchen.

Spezialitäten vom Lamm

Vor der Bärentalhöhle im wildromantischen Bärental informieren die Experten des Höhlenvereins Blaubeuren über die Geologie, Tierwelt und fossile Funde der Höhle. Für Erlebnishungrige besteht die Möglichkeit, mit den Höhlenforschern in das Höhlenlabyrinth vorzudringen. Bitte Helm, Stirnlampe, robuste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Vor dem Infozentrum gibt es Lammspezialitäten und der Duft von frisch gebackenem Bauernbrot und schwäbischen Kuchen lädt zum Besuch im Hüttener Backhaus ein.

Info Der Aktionstag rund um Hütten findet am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt.