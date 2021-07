Die Neuntklässler des Wahlfachs „Informatik“ an der Ehinger Realschule sind begeistert, was der Lasercutter alles kann. Und sie haben Ideen, was man mit dem Gerät alles bearbeiten kann. Schülerin Judith Mohn etwa stellt sich Schilder für den Garten mit poetischen Sprüchen vor. David Wittenb...