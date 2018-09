Verkehr Aktion „Morgenluft“ sichtet die Schulwege

Ehingen / Christina Kirsch

Die Aktion „Morgenluft“ soll animieren, dass Kinder zu Fuß in die Schule gehen. Eine Schulwegsbegehung zeigt Gefahrenstellen.

„Manchmal werde ich auch gefahren“, bekannte ein Mädchen der Grundschule im Alten Konvikt gestern Früh. Um 7.30 Uhr schnupperten jedoch die meisten Grundschülerinnen und Schüler, die im Wohngebiet Rosengarten wohnen, frische Morgenluft auf ihrem Schulweg. Was sie dabei erleben und empfinden, nimmt Eingang in weitere Gespräche und Planungen. Die Kinder wurden auf ihrem Schulweg von einigen Eltern, von Werner Bolach (Straßenverkehrsbehörde), Ludwig Griener als Leiter des Ordnungsamts, von Mitinitiator Alexander Rothenbacher und von Johannes Lensch begleitet. Raumplaner Lensch kommt vom Karlsruher Planungsbüro, das die Aktion „Morgenluft“ dokumentiert.

Ziel des Projekts ist es, den Kindern den Schulweg zu erleichtern und sie zu animieren, mehr zu Fuß zu gehen. Die Initiatoren vertreten die Meinung, dass es Kindern gut tut, sich bewegt zu haben, bevor sie auf dem Stuhl im Klassenzimmer still sitzen müssen. Zudem führen unübersichtliche Situationen an den Zufahrten zu den Schulen wegen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, immer wieder zu gefährlichen Momenten. Auch am Mittwoch hielt ein Auto mit einem Schulkind an Bord direkt in der Kurve der Kollegiengasse vor der Grundschule, „obwohl wir jedes Jahr einen Elternbrief heraus geben, in dem wir die Eltern bitten, das nicht zu tun, weil es bei uns so eng zugeht“, sagte Andreas Tietzel, Schulleiter der Grundschule im Alten Konvikt. Die Mutter und das aussteigende Kind schienen zumindest ein schlechtes Gewissen zu haben.

Zebrastreifen nicht möglich

Für die Schulkinder aus dem Wohngebiet Rosengarten besteht nach Elternmeinung jedoch die größte Gefahr direkt am Kreisverkehr, der in die Karl-Friedrich-Gördeler-Strasse einmündet. Hier ist es nicht möglich, einen Zebrastreifen anzulegen, da es sich um eine Kreisstraße außerhalb des Ortes handelt. „Das Ortsschild steht genau dort, wo das erste Grundstück erschlossen ist“, stellte Ludwig Griener klar. Kinder, die die Straße queren, dürfen nicht auf haltende Autofahrer hoffen, sondern müssen warten, bis tatsächlich kein Auto mehr kommt. „Hier kollidiert die Rechtslage mit der Sorge der Eltern“, sagte Alexander Rothenbacher. Die Stadt hat nach der Auftaktveranstaltung zur Aktion „Morgenluft“ bereits das Hinweisschild „Ulm 24 km“ niedriger gesetzt, weil der Hinweis einging, dass das Schild die Kinder verdeckt.

Die Hoffnung der Eltern, dass sich mit der Erweiterung des Baugebiets eine Möglichkeit für eine bessere Querung der Straße auftun könnte, wurde zerschlagen. „Das gibt eine Sammelstraße, die hinter der Bushaltestelle in die Kreisstraße mündet“, sagte Ludwig Griener.

Nach dem Kreisverkehr laufen die Rosengarten-Kinder den Weg hinter dem Friedhof entlang, der in die Heufelder Straße mündet. Ein Junge meinte, dass ihm dort schon ein Auto begegnet sei, das dort nicht fahren dürfe. Stadtbaumeister Andreas Erwerle vermutete, „dass da jemand sein Grüngut auf dem Friedhofs-Grüngutplatz abgelagert hat“. Der nachfolgende Kreisverkehr am Glockenplatz scheint nicht in alle Richtungen gleich stark befahren zu sein. „Die Autos von der Lindenstraße, die Richtung Ulmer Straße abbiegen, sind am schnellsten unterwegs“, sagte Alexander Rothenbacher.

Ergebnisse der Aktion werden nun ausgewertet

Das wurde am Mittwoch von Müttern bestätigt. Deshalb lassen sie ihre Kinder den Zebrastreifen Richtung Blaubeuren überqueren. Dort stehen die Häuser zurückversetzt und die Verkehrslage ist für kleine Verkehrsteilnehmer überschaubarer. In der Fußgängerzone fühlten sich die Grundschüler besonders sicher und erst in der Kollegiengasse musste wieder gut aufgepasst werden, weil Lieferwagen teilweise die Sicht versperren und sich Autofahrer trotz der auf der Straße verlegten Schwellen nicht an die Schrittgeschwindigkeit halten.

Bei der Aktion „Morgenluft“ startete eine weitere Gruppe vom Bahnhof Richtung Michel-Buck-Schule. Hier begleitete Schulleiterin Dagmar Fuhr die Kinder. Die Ergebnisse werden nun ausgewertet und bei einer Sitzung präsentiert. Johannes Lensch war davon angetan, „wie man sich hier um die Belange der Bürger kümmert“. Da habe er schon ganz andere Städte erlebt.