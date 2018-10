Prozess Afghanischer Geflüchteter verletzt Mitbewohner

Ehingen / Jana Zahner

Ein Asylbewerber aus Hausen am Bussen saß gestern auf der Anklagebank des Ehinger Amtsgerichtes. Am 24. November 2017 soll er in der Asylbewerberunterkunft in Obermarchtal gegen Mitternacht einem Mitbewohner in dessen Zimmer mit einer Zigarette eine Brandwunde am Oberarm zugefügt haben. Daraufhin soll er von dessen Zimmergenossen aus dem Raum geworfen worden sein. Der Angeklagte holte sich wahrscheinlich ein großes Küchenmesser und kehrte in das Zimmer zurück. Dann soll er auf die dort anwesenden Asylbewerber eingestochen haben, wie Staatsanwältin Christine Zuleger ihm zur Last legte. Zwei Geflüchtete erlitten Schnittwunden an Händen und Armen, die genäht werden mussten. Auch das Opfer mit der Brandwunde hatte Schnitte zwischen den Fingern, eine Folge eines Entwaffnungsversuchs, wie er aussagte.

Fünf Asylbewerber sowie drei in der Tatnacht hinzugerufene Polizisten sagten gestern als Zeugen aus. Aufgrund der Sprachbarriere gestaltete sich die Beweisaufnahme schwierig; zwei Dolmetscher übersetzten. Richterin Katja Meyer musste daher durch akribisches Nachhaken die Tat rekonstruieren.

Aussage zeigt Widersprüche

Vor der Tat hatte der Angeklagte mit einem Gast in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft Wodka getrunken, wie die Zeugen übereinstimmend aussagten. Laut Polizei war der Angeklagte kurz nach der Tat sichtlich betrunken und hatte circa 1,5 Promille. Der Angeklagte sagte aus, dass die Zigarette versehentlich beim Herumalbern auf den Arm des Verletzten gefallen war. Dessen Mitbewohner habe die Situation missverstanden und ihn geschlagen. Das Messer habe er sich zur Selbstverteidigung aus der Küche geholt und sei dann zurückgegangen. Wie es zu den Verletzungen der anderen Asylbewerber gekommen sei, wisse er nicht mehr genau. „Dass Sie sich in Gefahr sehen und dann aber in das Zimmer zurückkehren, kann ich nicht nachvollziehen“, antwortete Richterin Meyer.

Auch das Argument der versehentlichen Verbrennung ließ sie angesichts der Brandwunde nicht gelten. Sie folgte dem Plädoyer von Staatsanwältin Zuleger und sprach den Angeklagten in drei Fällen der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Als Strafe verhängte sie elf Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 2500 Euro an die gemeinnützige Organisation „Ärzte ohne Grenzen“.