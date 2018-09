Musik Ärzteorchester konzertiert in Vinzenzkirche

Untermarchtal / Dietmar Burgmaier

Mit einem Benefizkonzert für ein Krankenhaus in Tansania geglänzt hat das deutsche Ärzteorchester am Samstagabend in der Vinzenkirche in Untermarchtal. Mehrere hundert Zuhörer klatschten begeistert Beifall und spendeten für das Projekt der Vinzentinerinnen, die in Mbinga die Gesundheitsversorgung verbessern wollen. Unter Leitung von Alexander Mottok gestalteten die musizierenden Ärzte ein überzeugendes Konzert mit der lebenslustigen Harmoniemusik aus Mozarts „Don Giovanni“ für 17 Bläser, Pauken und Bass. Das Konzert für Orgel, Streicher und Pauken von Francis Poulenc in g-Moll wirkte stürmisch, aber auch verspielt. Die Sinfonie d-Moll von César Franck dauerte 45 Minuten – ein genauso monumentales wie gefühlvolles Werk.

Das deutsche Ärzteorchester hat 150 Mitglieder aus der ganzen Republik. Diese sind meist Ärzte aller Fachrichtungen und haben oft zusätzlich auch eine professionelle Ausbildung als Musiker. Mottok ist studierter Dirigent; der Rottenacker Arzt Peter Grube spielt das Cello. Seit 2006 liegt der Schwerpunkt der Arbeit im Bereich der Benefizkonzerte. Viele der durchweg ehrenamtlich musizierenden Ärzte verstehen die Musik als Gegenpol zum täglichen Umgang mit Krankheit in Kliniken und Praxen.

Die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal, Schwester Elisabeth, freute sich darüber, dass sich das Orchester im Bildungshaus des Klosters auf das Konzert vorbereitet hatte. Sie bezeichnete Musik als „Kraftquelle“ und dankte den Ärzten für ihr „Zeichen der Solidarität“. Musik verbinde den Himmel und die Erde sowie auch Gott und die Menschen, sagte Schwester Elisabeth.

In Tansania engagieren sich die Barmherzigen Schwestern derzeit in 15 verschiedenen Gesundheitsstationen. Die oft unhaltbaren Zustände in den öffentlichen Krankenhäusern in und um Mbinga, einer Stadt im Südwesten Tansanias, sowie die Überlastung des bestehenden Gesundheitssystems bestärkten die Vinzentinerinnen in ihrem Entschluss, ein eigenes Krankenhaus zu bauen. Die Untermarchtaler Schwester Anna- Luisa bedauerte in ihrer Funktion als Missionsprokuratorin in der Pause des Konzerts die hohe Müttersterblichkeit in Tansania. Diese sei auch ein Beweggrund für den Bau des neuen Krankenhauses.